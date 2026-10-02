EU dự kiến họp khẩn về năng lượng giữa sức ép từ Mỹ

Ủy ban châu Âu (EC) dự kiến họp khẩn với các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) trong ngày 2-10 nhằm phối hợp ứng phó với giá năng lượng tăng vọt, trong bối cảnh Mỹ gây sức ép yêu cầu châu Âu xả kho dự trữ chiến lược.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo số liệu EC công bố ngày 1-10, giá dầu diesel trung bình tại các trạm bơm trong EU lên mức kỷ lục mới, đạt 2,24 EUR/lít.

Kênh NBC News đưa tin, ngày 1-10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent viết trên mạng xã hội X rằng các đối tác châu Âu nên đẩy nhanh việc thực hiện cam kết, lập tức bổ sung nguồn cung để giải quyết tình trạng gián đoạn trên thị trường năng lượng.

Ngay sau bài viết này, Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi với báo giới, cho biết Mỹ có thể yêu cầu châu Âu xả một phần kho dự trữ nhiên liệu khẩn cấp.

Theo báo The Guardian, ông Donald Trump cảnh báo Mỹ sẽ cân nhắc cấm xuất khẩu dầu diesel sang Đức và Pháp nếu EU không xả kho dự trữ.

Trước đó, tại cuộc họp các bộ trưởng năng lượng EU, Ủy viên châu Âu phụ trách Năng lượng Dan Jorgensen cho biết EU không lường trước vấn đề thiếu hụt nguồn cung năng lượng trong mùa đông này, nhưng dự báo giá dầu và khí đốt sẽ ở mức “rất cao”.

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