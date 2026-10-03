Mỹ và EU phối hợp hạ nhiệt giá dầu

Ngày 2-10, Liên minh châu Âu (EU) đã triệu tập cuộc họp khẩn của Lực lượng đặc trách năng lượng để thảo luận khả năng giải phóng dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Cùng ngày, giá dầu thế giới hạ nhiệt sau khi vượt mức trên 102 USD/thùng.

Giá dầu tăng trong bối cảnh nguồn cung nhiên liệu tinh chế toàn cầu bị siết từ nhiều phía. Theo Reuters, Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu một số sản phẩm dầu trong tháng 10.

Một số nhà máy của Trung Quốc còn hủy các lô hàng xăng và nhiên liệu máy bay dự kiến giao trong tháng. Động thái này được cho là nhằm bảo đảm nguồn cung trong nước, nhưng đồng thời làm giảm thêm lượng nhiên liệu có thể cung cấp cho thị trường quốc tế.

Khu cảng dầu khí và kho chứa tại cảng Le Havre, thuộc vùng Normandy, nước Pháp. Ảnh: KUNA

Trước đó, ngày 1-10, Nga kéo dài hạn chế xuất khẩu diesel cho đến hết ngày 31-10. Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga sẽ không cung cấp diesel cho thị trường toàn cầu cho đến khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ.

Giá nhiên liệu tại nhiều khu vực trên thế giới đang ở mức cao do nguồn cung diesel và các sản phẩm lọc dầu bị thắt chặt. Tại Mỹ, giá bán lẻ bình quân đạt 4,41 USD/gallon (1,17 USD/lít) đối với xăng thường và 6,39 USD/gallon (1,69 USD/lít) đối với diesel.

Tại châu Âu, giá diesel bình quân tại EU đã vượt 2,24 EUR/lít, mức kỷ lục mới. Pháp và Đức - hai nước đang chịu sức ép giải phóng kho dự trữ diesel - đều ghi nhận giá nhiên liệu ở mức rất cao.

Tại châu Á, thị trường nhiên liệu Singapore chịu sức ép lớn sau khi Trung Quốc đình chỉ xuất khẩu một số sản phẩm dầu. Động thái này có thể làm thiếu hụt thêm diesel, xăng và nhiên liệu máy bay tại Singapore, Malaysia và Australia.

Trong cuộc họp ngày 2-10, EU thảo luận đề xuất của Pháp kêu gọi các quốc gia thành viên phối hợp giải phóng 50 triệu thùng diesel từ kho dự trữ. Pháp đồng thời đề xuất các thành viên của Tổ chức Năng lượng quốc tế (IEA) đưa thêm 50 triệu thùng dầu thô từ kho dự trữ chiến lược ra thị trường.

Hai đề xuất này được thảo luận song song và chưa phải là quyết định chính thức. Pháp đồng thời thúc đẩy việc phối hợp ở Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7).

Tổng thống Emmanuel Macron dự kiến triệu tập một cuộc họp trực tuyến của lãnh đạo G7 để bàn biện pháp ứng phó tình trạng giá nhiên liệu tăng, trong đó có khả năng phối hợp giải phóng các kho dự trữ chiến lược.

Theo Reuters, sức ép đối với châu Âu gia tăng sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent kêu gọi các đối tác châu Âu đẩy nhanh những cam kết hiện có và cung cấp thêm nguồn nhiên liệu để giải quyết tình trạng gián đoạn nguồn cung. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho rằng đây là thời điểm cần phối hợp giải phóng kho diesel trước mùa thu hoạch và sưởi ấm mùa đông.

Từ tháng 3, các thành viên IEA đã triển khai chương trình giải phóng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược để ứng phó với cú sốc nguồn cung, trong đó EU đóng góp 20%. Đến đầu tháng 10, một phần đáng kể lượng cam kết của châu Âu vẫn chưa được đưa ra thị trường. Mỹ cam kết 172,2 triệu thùng, Nhật Bản gần 80 triệu thùng (đã hoàn tất).

Trong những ngày gần đây, Washington tiếp tục thực hiện phần cuối cam kết với kế hoạch đưa thêm tối đa 40 triệu thùng ra thị trường. Tuy nhiên, việc xả kho dự trữ vẫn có rủi ro, do lượng dự trữ khẩn cấp là hữu hạn và cần được bổ sung sau khi đưa ra thị trường. Các chính phủ châu Âu cũng dự phòng khả năng khủng hoảng địa chính trị kéo dài.

Ngay sau khi có thông tin về các biện pháp hạ nhiệt thị trường trong ngày 2-10, giá dầu Brent đã giảm khoảng 3%, từ 102,31 USD/thùng xuống còn 99,48 USD/thùng.

KHÁNH MINH tổng hợp