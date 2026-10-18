Xã hội

Cháy chung cư trên đường Nguyễn Văn Linh, TPHCM, hàng trăm người tháo chạy

SGGPO

Tối ngày 17-10, hỏa hoạn bùng lên tại căn hộ ở lầu 3 một chung cư trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Tân Hưng, TPHCM), khói đen bao trùm nhiều tầng khiến hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy bằng cầu thang bộ.

Ngày 18-10, Công an phường Tân Hưng phối hợp với các đơn vị Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, lập hồ sơ điều tra vụ cháy căn hộ chung cư trên địa bàn.

Trước đó, tối ngày 17-10, lửa bất ngờ phát ra từ phòng ngủ căn hộ ở chung cư trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Tân Hưng, TPHCM). Lúc này, bên trong căn hộ không có người. Chuông báo cháy vang lên khiến hàng trăm cư dân hoảng loạn di tản xuống đất bằng cầu thang bộ.

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Khói lửa bùng phát từ căn hộ vắng người. Ảnh: KIẾN VĂN

Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng lên dữ dội, làm vỡ kính cửa sổ. Sức nóng và khói đen dày đặc bốc lên phủ kín 5 tầng phía trên khiến nhiều người hoảng sợ.

Trung tâm Chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TPHCM điều động lực lượng thuộc Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 7 đến hiện trường phối hợp lực lượng tại chỗ để dập lửa.

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Cảnh sát PCCC và CNCH huy động lực lượng phối hợp dập lửa, hướng dẫn người dân thoát nạn. Ảnh: Phòng PC07

Đám cháy được dập tắt hoàn toàn sau ít phút. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi khoảng 20m2 trên tổng diện tích 100m2 của căn hộ, làm vỡ kính cửa sổ, bong tróc tường và ám khói khu vực xung quanh.

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Khói đen ám lên bức tường chung cư sau vụ cháy. Ảnh: KIẾN VĂN

Lực lượng chức năng đã bảo vệ thành công 80m2 diện tích còn lại, ngăn chặn ngọn lửa cháy lan sang các căn hộ liền kề.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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NGUYỄN TÂN

Từ khóa

Cháy Chung Cư Phú Mỹ Hưng Tân Hưng PCCC Công An TPHCM

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