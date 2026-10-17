Sáng 17-10, hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà 3 tầng từng là cơ sở massage trên đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, TPHCM, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, không ghi nhận thương vong.

Video: Cháy cơ sở massage đang sửa chữa trên đường Lê Văn Lương

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30, lửa bùng lên tại căn nhà rộng khoảng 100 m² đang được sửa chữa.

Phát hiện khói lửa, nhóm thợ bên trong chạy ra ngoài, hô hoán người dân hỗ trợ dập lửa nhưng không thành. Bên trong có nhiều ghế sofa, nệm, lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen bốc cao hàng chục mét.

Khói đen bốc lên từ căn nhà bị cháy. Ảnh: H.L.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng điều động nhiều xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, ngăn cháy lan.

Cảnh sát phong tỏa đoạn đường qua hiện trường. Ảnh: H.L.

Sau khoảng 20 phút, đám cháy được khống chế. Nhiều tài sản, đồ đạc bên trong bị thiêu rụi.

Căn nhà bị thiêu rụi sau vụ cháy. Ảnh: H.L.

Đại diện UBND phường Tân Hưng cho biết, cơ sở massage này đã ngừng hoạt động từ đầu năm. Vụ cháy không ghi nhận thương vong; nguyên nhân ban đầu được xác định liên quan đến quá trình hàn xì sửa chữa.

NGUYỄN TÂN