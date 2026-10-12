Xã hội

Cháy garage ô tô, nhiều xe được đưa ra ngoài an toàn

SGGPO

Ngày 12-10, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 8, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) vừa kịp thời khống chế, dập tắt vụ cháy tại garage sửa chữa ô tô trên đường Trần Thị Ngôi (phường Chánh Hưng, TPHCM).

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Cảnh sát tiếp cận, khống chế đám cháy. Ảnh: KIẾN VĂN

Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, lửa bất ngờ bùng lên tại garage rộng hơn 150m² khi đang có khoảng 5 xe ô tô đang chờ sửa chữa bên trong. Nhân viên garage đã kịp thời di chuyển 4 xe ô tô ra ngoài trước khi ngọn lửa bao trùm chiếc xe còn lại.

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Vụ cháy khiến một xe ô tô hư hỏng. Ảnh: KIẾN VĂN

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 8 điều động 3 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Vụ cháy khiến 1 xe ô tô, 1 xe máy và một số máy móc, tài sản trong garage hư hỏng. Cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Sáng 12-10, tại tỉnh An Giang xảy ra 2 vụ cháy, làm thiệt hại lớn về tài sản của người dân.

Vụ cháy thứ nhất xảy ra khoảng 1 giờ 30 phút tại cơ sở kinh doanh xe điện C.Đ. (ấp Hòa Bình 3, xã Hòa Lạc), sau đó lan sang 2 căn nhà bên cạnh. Hậu quả, 2 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, 1 căn nhà bị cháy một phần.

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Lực lượng chức năng xã Hòa Lạc và người dân tham gia khắc phục hậu quả vụ cháy. Ảnh: PHƯƠNG VŨ

Vụ cháy thứ hai xảy ra khoảng 3 giờ tại khu vực ấp Xẻo Lá (xã Tân Thạnh) làm thiêu rụi 1 căn nhà và tài sản của người dân.

Rất may, cả 2 vụ cháy trên không gây thiệt hại về người. Ước tính thiệt hại ban đầu 2 vụ cháy hơn 2,2 tỷ đồng.

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NGUYỄN TÂN - TẤN THÁI

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Ô Tô Cháy Garage Phường Chánh Hưng Cháy Garage

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