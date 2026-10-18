Cháy lớn tại căn cứ quân sự Canada

Ngày 17-10 (giờ địa phương), tại căn cứ quân sự Wainwright, tỉnh Alberta, miền Tây Canada xảy ra vụ cháy lớn khiến nhiều người thương vong.

Căn cứ quân sự Wainwright bốc cháy. Ảnh: CBC

Theo đài truyền hình Canada CBC, Cơ quan Dịch vụ y tế khẩn cấp Alberta cho biết lực lượng cấp cứu đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ chăm sóc và vận chuyển những người bị ảnh hưởng.

Bộ trưởng Quốc phòng Canada David McGuinty cho biết cảnh sát kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP) tham gia điều tra, đồng thời mô tả tình hình hiện trường “rất phức tạp và nhạy cảm”. Nhà chức trách chưa công bố số người thương vong cụ thể cũng như nguyên nhân vụ việc.

Theo chính quyền Khu đô thị Wainwright (cách căn cứ quân sự Wainwright khoảng 1 km), đám cháy đã lan qua hàng rào căn cứ và nhanh chóng lan rộng do gió mạnh. Lực lượng ứng phó khẩn cấp từ các địa phương đã được huy động. Chính quyền khuyến cáo người dân tránh xa khu vực xảy ra sự việc, giữ thông thoáng các tuyến đường cho xe cứu hộ. Khu đô thị Wainwright cũng thành lập trung tâm điều phối khẩn cấp để phối hợp ứng phó.

Thủ tướng Canada Mark Carney bày tỏ chia sẻ với những người bị ảnh hưởng, đồng thời cho biết chính phủ liên bang đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền tỉnh Alberta và các cơ quan địa phương để xử lý tình hình.

Căn cứ quân sự Wainwright nằm cách thành phố Edmonton khoảng 180km về phía Đông Nam, là một trong những cơ sở huấn luyện quân sự nhộn nhịp nhất Canada. Đây là nơi đặt Trung tâm Huấn luyện cơ động Canada, chuyên tổ chức các cuộc diễn tập chiến trường sát thực tế, cùng Trung tâm Huấn luyện Sư đoàn 3 Canada.

KHÁNH MINH