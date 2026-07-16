Thế giới

Lo ngại khói cháy rừng ở Canada lan sang Mỹ

SGGPO

Kênh BBC dẫn nguồn tin từ Trung tâm chữa cháy rừng liên ngành của Canada cho biết, 838 vụ cháy rừng đang hoành hành trên khắp Canada không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng cuộc sống người dân nước này, mà còn dấy lên lo ngại khói sẽ lan sang các thành phố của Mỹ.

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Khói từ cháy rừng bao phủ thành phố Toronto, biến bầu trời thành màu cam. Ảnh: Al Jazeera

Tại tỉnh đông dân nhất của Canada là Ontario, hơn 100 vụ cháy rừng đang đe dọa cuộc sống của cộng đồng dân cư vùng Tây Bắc nước này.

Tình hình nghiêm trọng nhất tập trung quanh các cộng đồng bản địa như Collins First Nation, Whitesand First Nation, Gull Bay First Nation, Lac La Croix First Nation và một số khu dân cư khác. Nhiều nơi bắt buộc phải sơ tán, trong đó có những cộng đồng không thể tiếp cận bằng đường bộ, khiến công tác di dời càng phức tạp.

Theo BBC, khói bao phủ Toronto, khiến bầu trời của thành phố mờ mịt vào buổi sáng và chất lượng không khí thuộc hàng kém nhất thế giới. Những vụ cháy rừng làm dấy lên lo ngại khói sẽ lan sang các thành phố của Mỹ trong vài ngày tới - bao gồm New Jersey, nơi tổ chức trận chung kết World Cup 2026.

Tác động kinh tế cũng bắt đầu lan rộng. Công ty đường sắt CN Rail đã phải sơ tán nhân viên và tạm ngừng hoạt động tại khu vực Armstrong, sau khi lửa bủa vây đoàn tàu. Việc gián đoạn đường sắt tại miền Bắc Ontario có thể ảnh hưởng đến vận chuyển hàng hóa, chuỗi cung ứng, khai khoáng, lâm nghiệp và các hoạt động kinh tế phụ thuộc vào mạng lưới giao thông đường sắt.

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MINH CHÂU

Từ khóa

Cháy rừng Canada Ontario Mỹ New Jersey World Cup 2026

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