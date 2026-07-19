Canada điều máy bay sơ tán người dân do cháy rừng

Quân đội Canada lên kế hoạch triển khai máy bay để sơ tán khoảng 600 người ở vùng xa xôi đang bị các đám cháy rừng đe dọa.

Bản đồ các khu vực cháy rừng ở Ontario. Ảnh: CBC

Bộ Năng lượng và Tài nguyên thiên nhiên Canada ngày 18-7 ghi nhận thêm 69 vụ cháy rừng mới, nâng tổng số lên 955. Riêng miền Bắc Ontario, tổng cộng có 191 đám cháy đang hoạt động.

Theo CBC News, Bộ trưởng Ứng phó Tình trạng khẩn cấp và Phục hồi Cộng đồng Canada, bà Eleanor Olszewski, thông báo quyết định sơ tán cư dân ở khu vực Fort Hope thuộc miền Nam Ontario.

Theo Cơ quan Hàng không, Phòng cháy rừng và Dịch vụ khẩn cấp (AFFES) bang Ontario, bang đã ban hành lệnh sơ tán đối với khu vực gần đám cháy Fort Frances 14, có diện tích hơn 55.000 ha và vẫn chưa được kiểm soát.

Người dân ở khu vực hồ Baril, Bedivere và Windigoostigwan cũng như hồ Lac des Mille Lacs đã được yêu cầu rời đi ngay lập tức, trừ khi họ có giấy phép đi lại do Bộ Tài nguyên Thiên nhiên (MNRF) cấp.

Hội Chữ thập đỏ Canada đã thiết lập một đội cứu hộ tại nhà thi đấu Fort Williams Garden Arena ở Thunder Bay để hỗ trợ những người sơ tán. Ảnh: CBC

Trong cuộc họp báo ở Thunder Bay, Thủ hiến bang Ontario, ông Doug Ford, cho biết 155 đội cứu hỏa đang làm việc trên mặt đất, cùng với hơn 80 máy bay được triển khai.

Tin liên quan Lo ngại khói cháy rừng ở Canada lan sang Mỹ

VIỆT LÊ