Cháy tàu cá, 5 ngư dân trôi dạt 2 giờ trên biển

Ngày 15-10, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe cho 5 ngư dân Nghệ An được một tàu cá cứu vớt sau khi tàu của họ cháy và chìm trên biển.

Vào khoảng 21 giờ ngày 14-10, tàu cá NA-90203-TS do ông Nguyễn Văn Khoa (sinh năm 1995, trú tại xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, khi đang khai thác hải sản cách cửa Nhật Lệ khoảng 35 hải lý về phía Đông Nam thì bất ngờ xảy ra sự cố chập điện, gây cháy. Tàu chìm trên biển.

Cán bộ Đồn Biên phòng Nhật Lệ thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ 5 ngư dân Nghệ An gặp nạn

Trước tình huống nguy hiểm, cả 5 thuyền viên sử dụng áo phao, phao tròn kết lại để bám vào, trôi dạt trên biển. Sau khoảng 2 giờ, các ngư dân may mắn được tàu cá QB-44046-TS do ông Mai Văn Toản (sinh năm 1979, trú tại xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng phát hiện, cứu và đưa lên tàu an toàn.

Thăm khám sức khỏe cho ngư dân gặp nạn trên biển.

Đến 13 giờ 20 phút ngày 15-10, tàu cá QB-44046-TS cập cầu Trạm Kiểm soát Biên phòng Nhật Lệ. Quân y đơn vị này đã tiến hành thăm khám sức khỏe cho 5 ngư dân gồm Nguyễn Văn Khoa, Nguyễn Văn Khánh, Vũ Văn Minh, Nguyễn Ngọc San và Lê Văn Đức. Hiện sức khỏe các ngư dân đều ổn định và họ đã liên lạc được với gia đình.

VĂN THẮNG