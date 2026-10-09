Xã hội

Nỗ lực tìm kiếm ngư dân mất tích sau khi tàu cá bị chìm ở Quảng Trị

SGGPO

Tàu cá bị chìm khi đang trên đường vào cửa Gianh (tỉnh Quảng Trị), khiến một ngư dân mất tích.

Tối 9-10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, lúc 13 giờ 20 phút cùng ngày, Trạm Kiểm soát Biên phòng Gianh của đơn vị nhận tin báo từ bà Nguyễn Thị Ngọc Lụa (sinh năm 1992, trú phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Bình) về việc tàu cá QB-93230-TS bị chìm khi vào cửa Gianh, khiến một ngư dân mất tích.

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Nỗ lực tìm kiếm ngư dân mất tích sau khi tàu cá bị chìm ở cửa Gianh

Tàu cá QB-93230-TS dài 12,5m, do ông Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1986, chồng bà Lụa) làm chủ kiêm thuyền trưởng, hành nghề lồng bẫy ghẹ.

Ngày 8-10, tàu xuất lạch đi khai thác hải sản. Đến 11 giờ 55 phút ngày 9-10, khi đang di chuyển vào cửa Gianh, tàu bất ngờ bị chìm cách bờ khoảng 3,5 hải lý.

Sau đó, tàu cá QB-98190-TS do ông Nguyễn Ngọc Hương (cùng ngụ phường Bắc Gianh) làm chủ đã tiếp cận, cứu vớt được 3 thuyền viên. Riêng ông Nguyễn Mạnh Cường hiện còn mất tích.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh kêu gọi các phương tiện đang hoạt động trong khu vực xảy ra vụ việc và tàu đang neo ở bờ xuất phát phối hợp tìm kiếm người mất tích. Đồng thời, báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị để chỉ đạo triển khai lực lượng tuần tra, tìm kiếm, hỗ trợ cứu nạn.

VĂN THẮNG - HOÀI NAM

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Cửa Gianh Tàu cá Ngư dân tàu cá chìm chìm tàu cá

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