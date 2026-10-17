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“Gánh mưu sinh” - Khi sự tử tế biết tìm đường

SGGPO

Chỉ cần gõ “Gánh mưu sinh” trên Google Maps, hàng loạt gánh hàng bình dân của các cô chú lớn tuổi sẽ hiện ra. Đằng sau mỗi điểm ghim không chỉ là một tọa độ, mà là câu chuyện của mảnh đời cần được tiếp sức.

“Gánh mưu sinh” - Khi sự tử tế biết tìm đường
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THANH QUANG - LÊ THANH

Từ khóa

Gánh mưu sinh mưu sinh quán ăn bình dân

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