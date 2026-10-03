Kinh tế

Thị trường

Sáng 3-10, giá vàng giảm 600.000 đồng/lượng

SGGPO

Sáng nay 3-10, giá vàng trong nước tiếp tục giảm, hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 13 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC. Ảnh: NHUNG NGUYỄN
Vàng nhẫn SJC. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Vào khoảng 9 giờ ngày 3-10, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ cùng giảm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng miếng SJC 500.000 đồng/lượng chiều mua và 600.000 đồng/lượng chiều bán, còn 140,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC giảm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 140 triệu đồng/lượng mua vào và 143 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ giảm giá vàng nhẫn còn 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều.

Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng nhẫn 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều, báo giá ở mức 140,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm sáng 3-10 (giờ Việt Nam) ở mức 4.139,14 USD/ounce, giảm gần 39 USD /ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 2-10. Mức giá này sau khi quy đổi theo tỷ giá hiện hành, tương đương khoảng 130,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng bán ra trong nước khoảng 12,5-13 triệu đồng/lượng.

Tuần qua, giá vàng thế giới giảm khoảng 3,4%, hiện giao dịch quanh 4.100 USD/ounce. Đà giảm diễn ra dù số liệu việc làm yếu hơn kỳ vọng tại Mỹ, tiếp tục làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10.

Theo giới phân tích, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng là một trong những yếu tố gây áp lực lên giá vàng, khiến kim loại quý ghi nhận thêm một tuần giảm giá.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho rằng đà tăng của vàng đang chịu sức ép khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2002. Lợi suất tăng làm gia tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng - tài sản không sinh lãi. Bên cạnh đó, đồng USD mạnh lên cũng gây sức ép lên giá vàng.

Tin liên quan
NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

vàng giá vàng vàng miếng PNJ SJC

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn