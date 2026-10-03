Sáng 3-10, giá vàng giảm 600.000 đồng/lượng

Sáng nay 3-10, giá vàng trong nước tiếp tục giảm, hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 13 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Vào khoảng 9 giờ ngày 3-10, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ cùng giảm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng miếng SJC 500.000 đồng/lượng chiều mua và 600.000 đồng/lượng chiều bán, còn 140,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC giảm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 140 triệu đồng/lượng mua vào và 143 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ giảm giá vàng nhẫn còn 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều.

Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng nhẫn 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều, báo giá ở mức 140,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm sáng 3-10 (giờ Việt Nam) ở mức 4.139,14 USD/ounce, giảm gần 39 USD /ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 2-10. Mức giá này sau khi quy đổi theo tỷ giá hiện hành, tương đương khoảng 130,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng bán ra trong nước khoảng 12,5-13 triệu đồng/lượng.

Tuần qua, giá vàng thế giới giảm khoảng 3,4%, hiện giao dịch quanh 4.100 USD/ounce. Đà giảm diễn ra dù số liệu việc làm yếu hơn kỳ vọng tại Mỹ, tiếp tục làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10.

Theo giới phân tích, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng là một trong những yếu tố gây áp lực lên giá vàng, khiến kim loại quý ghi nhận thêm một tuần giảm giá.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho rằng đà tăng của vàng đang chịu sức ép khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2002. Lợi suất tăng làm gia tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng - tài sản không sinh lãi. Bên cạnh đó, đồng USD mạnh lên cũng gây sức ép lên giá vàng.

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NHUNG NGUYỄN