Chủ động bảo vệ hạ tầng năng lượng trước nguy cơ tấn công mạng

Ngày 23-10, tại Hà Nội, Tạp chí điện tử An ninh mạng Việt Nam và PV GAS phối hợp tổ chức hội thảo “An ninh năng lượng cho chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”.

Tại hội thảo, ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA), nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ giữa năng lượng, công nghệ số và an ninh mạng.

Khi các hệ thống năng lượng ngày càng phụ thuộc dữ liệu và công nghệ điều khiển, việc bảo vệ an ninh mạng phải trở thành một phần không thể tách rời trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Ông Vũ Duy Hiền phát biểu tại hội thảo. Ảnh: T.B

Ông Vũ Duy Hiền đề xuất 3 định hướng trọng tâm: chuyển từ bảo vệ bị động sang chủ động quản trị rủi ro và nâng cao khả năng chống chịu; tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp năng lượng và các tổ chức chuyên môn; gắn ứng dụng công nghệ mới với yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn và phát triển bền vững.

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an, cho biết, hạ tầng năng lượng đặc biệt quan trọng và có thể trở thành mục tiêu trong các cuộc xung đột. Nếu hệ thống năng lượng bị tê liệt, nhiều hệ thống khác cũng sẽ bị ảnh hưởng.

"Nguy cơ tấn công mạng vào hạ tầng trọng yếu hiện không còn là vấn đề lý thuyết mà đã hiện hữu, đòi hỏi các đơn vị chủ động nhận diện rủi ro và triển khai biện pháp bảo vệ", Thượng tá Triệu Mạnh Tùng nhấn mạnh.

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: T.B

Tại hội thảo, TS Nguyễn Huy Hoạch, Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, cho rằng năng lượng là nền tảng của tăng trưởng, nhưng có thể trở thành điểm dễ tổn thương của nền kinh tế. Để nâng cao khả năng chống chịu cho hệ thống năng lượng quốc gia, ông đề xuất các nhóm ưu tiên.

Theo đó, phải đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc một nguồn, một thị trường; chủ động dự phòng và phục hồi, sẵn sàng các phương án về nhiên liệu, thiết bị, truyền tải, dữ liệu, điều khiển, nhân lực.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng; bảo vệ hạ tầng số và dữ liệu hệ thống năng lượng...

TS Nguyễn Huy Hoạch, Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: T.B

Những ưu tiên trong bảo vệ hạ tầng số và dữ liệu hệ thống năng lượng. Nguồn: Hiệp hội Năng lượng Việt Nam

TRẦN BÌNH