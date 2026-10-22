Hai lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng đã có bản vá, doanh nghiệp nên chủ động rà soát

Các lỗ hổng đều được chấm 9,2 điểm, theo thang đo mức độ nghiêm trọng của lỗ hổng, tối đa là 10 điểm. Nếu bị khai thác, kẻ tấn công có thể thực thi mã từ xa trên máy chủ web chạy PHP mà không cần đăng nhập.

Chiều 22-10, thông tin từ Cục An ninh mạng (Bộ Công an) và Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) cho biết, hai lỗ hổng bảo mật mang mã CVE-2026-109618 và CVE-2026-109619 trong ngôn ngữ lập trình PHP đã có bản vá chính thức. Người dùng internet thông thường không bị ảnh hưởng trực tiếp và có thể tiếp tục sử dụng bình thường. Các tổ chức, doanh nghiệp vận hành website có sử dụng PHP nên rà soát hệ thống và cập nhật bản vá sớm.

PHP là ngôn ngữ lập trình phổ biến, đứng sau rất nhiều website, hệ thống thương mại điện tử, cổng thông tin và các nền tảng quản trị nội dung. Ngày 21-10, nhóm phát triển PHP công bố bản phát hành bảo mật cho hai lỗ hổng mức nghiêm trọng. Các lỗ hổng đều được chấm 9,2 điểm theo thang CVSS v4.0, thang đo mức độ nghiêm trọng của lỗ hổng, tối đa là 10 điểm. Nếu bị khai thác, kẻ tấn công có thể thực thi mã từ xa trên máy chủ web chạy PHP mà không cần đăng nhập. Lỗ hổng do hãng bảo mật Wiz cùng một số nhóm nghiên cứu phát hiện, với sự hỗ trợ của các công cụ trí tuệ nhân tạo AI, đã được thông báo cho nhóm phát triển PHP trước khi công bố.

PHP hiện được dùng rộng rãi. Tuy nhiên, nguy cơ ảnh hướng với từng hệ thống phụ thuộc vào nhiều yếu tố như phiên bản PHP đang sử dụng hay mô hình triển khai website. Việc khai thác lỗ hổng cũng đòi hỏi phải gửi những yêu cầu được chế tạo đặc biệt và kiểm soát chính xác trạng thái bộ nhớ. Ngoài ra, với các hệ thống có tường lửa ứng dụng web (WAF) có khả năng chặn lọc các yêu cầu bất thường nếu được cấu hình tốt cũng giảm đáng kể khả năng bị tấn công. Vì vậy, việc nhận định website PHP nào đang gặp nguy hiểm cần được đánh giá cho từng hệ thống cụ thể.

Sau khi thông tin được công bố, nhiều nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web (hosting) và hạ tầng đám mây đã chủ động cập nhật bản vá cho máy chủ và bổ sung quy tắc chặn trên hệ thống WAF để giảm thiểu các hướng tấn công đã biết. Khách hàng thuê dịch vụ hosting nên liên hệ nhà cung cấp để xác nhận phiên bản PHP đang chạy và tình trạng bản vá.

Cục An ninh mạng và NCA khuyến nghị tổ chức, doanh nghiệp tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống; lập danh sách các máy chủ, website, ứng dụng và môi trường (kể cả môi trường thử nghiệm, container, máy chủ ít được quan tâm) có sử dụng PHP, kèm phiên bản đang chạy; cập nhật bản vá, nâng cấp lên một trong các phiên bản đã vá nêu trên...

Hai lỗ hổng nằm ở phía máy chủ chạy website, không nằm trên thiết bị hay trình duyệt của người dùng. Việc truy cập, tìm kiếm, mua sắm hay giao dịch trực tuyến thông thường không bị ảnh hưởng trực tiếp, người dùng không cần ngừng sử dụng dịch vụ nào. Vì vậy, với người dùng internet, Cục An ninh mạng và NCA khuyến nghị sử dụng bình thường và giữ thói quen an toàn.

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