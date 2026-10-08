Chủ động gỡ vướng để thúc đẩy xã Bắc Tân Uyên phát triển

Sáng 8-10, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bắc Tân Uyên (TPHCM) về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM làm việc với Đảng ủy xã Bắc Tân Uyên

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy xã chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kết nạp 41 đảng viên, nâng tổng số lên 989 đảng viên tại 39 chi, đảng bộ trực thuộc.



Cấp ủy đã kiểm tra 17 tổ chức đảng, 59 đảng viên, giám sát 14 tổ chức đảng, 56 đảng viên, kịp thời chấn chỉnh, xử lý kỷ luật các trường hợp vi phạm. Xã cũng đã thành lập Tổ công tác nội chính nhằm tăng cường kiểm tra giám sát trong thực thi công vụ và giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thực hành tiết kiệm.

Người dân làm thủ tục, hồ sơ đất đai tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Bắc Tân Uyên. Ảnh: DUY TRẦN

Về kinh tế - xã hội, địa phương duy trì chuyển biến tích cực với tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 515,990 tỷ đồng, bằng 88% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt 74,89%.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: DUY TRẦN

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Thọ ghi nhận, biểu dương nỗ lực của Đảng bộ xã Bắc Tân Uyên đạt được; đồng thời yêu cầu địa phương chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm; giữ vững an ninh trật tự, khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại III và Đề án thành lập phường Bắc Tân Uyên.

DUY TRẦN - THẢO NGUYỄN