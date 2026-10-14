Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm di tích lịch sử cách mạng ở tỉnh Thiểm Tây

Ngày 14-10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm Khu Di tích Dương Gia Lĩnh và Khu di tích Tảo Viên tại thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc.

Thành phố Diên An được xem là cái nôi cách mạng của Trung Quốc; biểu tượng của tinh thần kiên cường, đoàn kết và tự lực của cách mạng Trung Quốc. Đây cũng là nơi ghi nhiều dấu ấn hoạt động cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian tại Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham quan Khu di tích Tảo Viên. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Khu di tích Tảo Viên, một trong những khu di tích cách mạng quan trọng, cách trung tâm thành phố Diên An khoảng 8km về phía tây bắc.

Cùng với Dương Gia Lĩnh, Vương Gia Bình, Bảo Tháp Sơn và Bảo tàng Cách mạng Diên An cấu thành quần thể di tích tiêu biểu, phản ánh giai đoạn Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đặt cơ quan lãnh đạo tại Diên An. Chủ tịch Mao Trạch Đông và các nhà lãnh đạo Trung Quốc như Chu Ân Lai, Chu Đức, Lưu Thiếu Kỳ, Nhậm Bật Thời, Trương Văn Thiên, Bành Đức Hoài từng sinh sống và làm việc tại đây.

Theo tư liệu chuyên trang lịch sử Đảng của Nhân dân Nhật báo Trung Quốc, mùa Đông năm 1938, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh từ Liên Xô trở lại Trung Quốc, đi qua Tân Cương và Tây An rồi tới Diên An, khi đó là trung tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở lại Tảo Viên, được Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Gia Tường tiếp đón, gặp Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng một số nhà lãnh đạo cách mạng Trung Quốc thảo luận nhiều vấn đề về cách mạng của hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham quan Phòng họp Ban Bí thư tại Khu di tích Tảo Viên. Ảnh: TTXVN

Do vậy, Khu di tích Tảo Viên không chỉ có ý nghĩa đối với lịch sử cách mạng Trung Quốc, mà còn có ý nghĩa đối với lịch sử cách mạng Việt Nam nói chung cũng như quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là trước khi Người trở về lãnh đạo cách mạng Việt Nam, thể hiện mối quan hệ gắn bó, son sắt giữa lãnh đạo, cách mạng hai nước.

Năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thăm lại ngôi nhà Người từng ở Tảo Viên và chụp ảnh lưu niệm tại đây.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm trước tượng 5 lãnh tụ Trung Quốc tại Khu di tích Tảo Viên. Ảnh: TTXVN

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm Khu Di tích Dương Gia Lĩnh. Khu di tích được Trung Quốc bảo tồn như một địa chỉ giáo dục lịch sử Đảng và và truyền thống cách mạng tại Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham quan Phòng họp Đại hội 7, Lầu Phi Cơ, nơi ở của Chủ tịch Mao Trạch Đông tại Khu di tích Dương Gia Lĩnh. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Vương Hải Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thiểm Tây, Bí thư Thành ủy Diên An khẳng định chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là cơ hội đặc biệt để thúc đẩy hơn nữa giao lưu giữa các địa phương Việt Nam với thành phố Diên An.

Ban lãnh đạo Thành phố Diên An luôn nỗ lực theo sát các chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao Trung Quốc, lãnh đạo tỉnh Thiểm Tây, coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam, sẵn sàng cùng với các địa phương của Việt Nam thực hiện tốt nhận thức chung cấp cao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Khu di tích Tảo Viên. Ảnh: TTXVN

Đánh giá cao những thành tựu phát triển của thành phố Diên An cũng như nỗ lực của thành phố trong việc bảo tồn các “địa chỉ đỏ”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Diên An cùng các địa phương Việt Nam tăng cường kết nối, thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân văn; tăng cường hợp tác du lịch, nhất là “du lịch đỏ” theo dấu chân các nhà cách mạng tiền bối hai nước; hợp tác bảo tồn và phát huy các di sản lịch sử, văn hóa, thúc đẩy giao lưu nhân dân.

TTXVN