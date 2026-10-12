Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, chiều 12-10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến đồng chí Lý Cường, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chuyển lời thăm hỏi thân tình của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Việt Nam tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Cường và các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Ảnh: TTXVN

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chúc mừng nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1-10-1949 – 1-10-2026), chúc mừng Trung Quốc có những bước phát triển mạnh mẽ về lý luận và thực tiễn, tiếp tục đạt nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Ảnh: TTXVN

Hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc, Thủ tướng Lý Cường trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Việt Nam. Chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 4, đồng thời bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển của Việt Nam, Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc luôn coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong tổng thể chính sách ngoại giao láng giềng; sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thực chất.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tích cực của quan hệ Việt - Trung, với nhiều kết quả thực chất về quan hệ chính trị, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng chiến lược và giao lưu nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên duy trì tiếp xúc cấp cao, tăng cường trao đổi chiến lược; phát huy tốt cơ chế đối thoại chiến lược và đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan trọng yếu, như ngoại giao, quốc phòng, công an. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn hai bên nâng tầm kết nối hạ tầng chiến lược, nhất là hợp tác đường sắt, sớm khởi công và hoàn thành các tuyến đường sắt kết nối hai nước để tạo thuận lợi cho giao lưu giữa người dân hai nước; thúc đẩy thuận lợi thương mại giữa hai nước, nhất là tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa, nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, đẩy mạnh hợp tác cửa khẩu, nhân rộng mô hình cửa khẩu thông minh, triển khai xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới; mở rộng hợp tác đầu tư chất lượng cao, đẩy mạnh hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực trình độ cao, nhất là trong các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, đô thị thông minh, chế tạo thông minh. Trong quá trình này, Quốc hội Việt Nam sẽ đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Trung Quốc tăng cường trao đổi kinh nghiệm để cùng xây dựng, kiện toàn hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác song phương.

Đánh giá cao các đề xuất hợp tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam duy trì trao đổi chiến lược, thúc đẩy tiếp xúc cấp cao, phát huy vai trò của cơ chế Ủy ban hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương, Đối thoại chiến lược 3+3 Ngoại giao - Quốc phòng - Công an. Ghi nhận sự ủng hộ của Quốc hội Việt Nam đối với hợp tác đường sắt hai nước, Thủ tướng Lý Cường đề nghị hai bên đẩy nhanh xây dựng các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn, kết nối với các chiến lược phát triển vùng của Trung Quốc; tăng cường kết nối đường thủy, đường bộ, xây dựng cửa khẩu thông minh, khu hợp tác qua biên giới và hợp tác liên kết điện giữa hai nước.

Thủ tướng Lý Cường đánh giá cao việc Việt Nam trở thành thành viên sáng lập của Tổ chức Hợp tác trí tuệ nhân tạo thế giới; đề nghị hai bên tăng cường hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chế tạo và nông nghiệp thông minh, đào tạo nhân lực trình độ cao.

Thủ tướng Lý Cường bày tỏ Trung Quốc sẵn sàng mở cửa thị trường và nhập khẩu nhiều hơn hàng hóa, nông sản chất lượng cao của Việt Nam, thúc đẩy hợp tác kiểm nghiệm, kiểm dịch; hoan nghênh Việt Nam trở thành nước chủ đề của chương trình “Chia sẻ thị trường lớn, xuất khẩu Trung Quốc”; khuyến khích các doanh nghiệp có thực lực của Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam.

Trung Quốc ủng hộ hai nước tăng cường giao lưu nhân dân, sớm thành lập Ủy ban hợp tác giáo dục Việt - Trung, đẩy nhanh triển khai các dự án viện trợ; đề nghị phối hợp tổ chức tốt Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc.

Hai bên cũng nhất trí triển khai phối hợp đa phương chặt chẽ hơn, cùng nâng cao vai trò, vị thế quốc tế của hai nước; tăng cường hợp tác quản lý tốt biên giới trên đất liền, kiểm soát và giải quyết tốt hơn vấn đề trên biển.

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TTXVN