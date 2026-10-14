Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối thoại với nông dân: Hướng tới nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống

Sáng 14-10, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng với nông dân Thủ đô năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 79 xã, phường với gần 3.700 đại biểu tham dự.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng trò chuyện với các đại biểu trước thềm hội nghị Ảnh: VIẾT THÀNH

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, đối thoại là dịp để lãnh đạo thành phố lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, khó khăn và kiến nghị của nông dân, qua đó cùng tìm giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống người dân.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng trò chuyện với các đại biểu trước thềm hội nghị. Ảnh: VIẾT THÀNH

Theo ông Vũ Đại Thắng, trong bối cảnh Hà Nội triển khai quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn dài hạn, đẩy mạnh khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh thì nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển nhanh, bền vững. Nông nghiệp không chỉ cung cấp thực phẩm an toàn, chất lượng mà còn góp phần bảo vệ môi trường, duy trì cân bằng sinh thái, gìn giữ cảnh quan và giá trị văn hóa truyền thống.

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định quan điểm phát triển nông nghiệp phải gắn với nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của nông dân; phát triển đô thị hài hòa với nông thôn, bảo đảm người nông dân thực sự là chủ thể và được thụ hưởng thành quả phát triển.

Ông Vũ Đại Thắng cũng nhìn nhận, quá trình mở rộng không gian đô thị, triển khai các dự án hạ tầng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất đang tác động trực tiếp đến sản xuất, việc làm, sinh kế của một bộ phận nông dân. Vì vậy, bên cạnh thực hiện đầy đủ chính sách bồi thường, hỗ trợ theo quy định, các cấp, ngành cần chủ động đào tạo nghề, kết nối việc làm, hỗ trợ chuyển đổi sản xuất và tạo sinh kế ổn định, lâu dài cho người dân.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIẾT THÀNH

Thời gian qua, nông nghiệp, nông thôn Hà Nội đạt nhiều kết quả tích cực; các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, kinh tế hợp tác và liên kết chuỗi giá trị từng bước phát triển. Tuy nhiên, sản xuất ở một số địa bàn vẫn nhỏ lẻ, phân tán; ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số và liên kết tiêu thụ sản phẩm chưa đồng đều. Hạ tầng thủy lợi, sơ chế, bảo quản, logistics nông sản còn hạn chế. Tình trạng ngập úng tại lưu vực sông Tích, sông Bùi và những vướng mắc về đất đai, quy hoạch, chuyển đổi nghề nghiệp, sinh kế sau thu hồi đất cần được giải quyết căn cơ.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cấp, ngành xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, tập trung tháo gỡ khó khăn, không để vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân. Sau hội nghị, các đơn vị cần phối hợp với Hội Nông dân thành phố tổng hợp kiến nghị, cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp; bảo đảm rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và kết quả thực hiện.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với nông dân Thủ đô năm 2026. Ảnh: VIẾT THÀNH

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa cho biết, qua nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên và khảo sát thực tế, có 5 nhóm vấn đề nổi bật cần thành phố quan tâm: chuyển đổi sinh kế, giải quyết việc làm cho nông dân bị ảnh hưởng bởi thu hồi đất; tổ chức sản xuất, liên kết và tiêu thụ nông sản; phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; tăng nguồn lực hỗ trợ vốn gắn với chuyển giao kỹ thuật, phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Bà Phạm Hải Hoa mong muốn lãnh đạo thành phố, các sở, ngành lắng nghe, giải đáp và có giải pháp với những kiến nghị từ cơ sở. Hội Nông dân thành phố sẽ tiếp tục phát huy vai trò đại diện, đồng hành với nông dân, góp phần phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái, nâng cao thu nhập và đời sống người dân Thủ đô.

NGUYỄN HƯỞNG