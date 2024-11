Lãnh đạo TPHCM đối thoại với nông dân, tìm hướng phát triển nông nghiệp kết hợp du lịch

Ngày 27-11, UBND TPHCM tổ chức chương trình lãnh đạo thành phố gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân thành phố năm 2024, chủ đề “Vai trò của nông dân trong phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch nông thôn trên địa bàn TPHCM”.

Chủ trì buổi gặp gỡ có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Lê Minh Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM.

Nông dân làm du lịch gặp khó

Phát biểu đề dẫn, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM Lê Minh Dũng cho biết, thời gian qua, du lịch thành phố đã có bước phát triển khởi sắc, nhiều điểm đến, điểm dừng chân với các loại hình du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, du lịch nông nghiệp, làng nghề, di tích lịch sử… thu hút khách tham quan, trải nghiệm. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi đó, du lịch nông nghiệp còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Ông Võ Văn Thuận, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Củ Chi nêu ý kiến, hiện nay địa phương gặp khó trong quy hoạch, đầu tư xây dựng, kinh phí mở rộng homestay hay các quầy đạt chuẩn cho du khách nghỉ chân. Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cần Giờ Đặng Văn Út chia sẻ những khó khăn trong xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ du khách như: nơi trưng bày sản phẩm, trạm dừng chân, nhà vệ sinh… tại chính địa chỉ du lịch ấp Thiềng Liềng (xã đảo Thạnh An).

Hội Nông dân huyện Nhà Bè cũng đề xuất tạo thêm điều kiện thuận lợi trong quy hoạch sử dụng đất để xây dựng các điểm kinh doanh, dịch vụ mua sắm, ăn uống phục vụ phát triển du lịch sinh thái cộng đồng. Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hóc Môn Trương Hùng Cường đề xuất với lãnh đạo thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo các sở, ngành rà soát lại quy hoạch sử dụng đất, điểm neo đậu tàu thuyền… để huyện phát triển hơn du lịch đường thủy.

Hội Nông dân huyện Bình Chánh mong muốn lãnh đạo thành phố có các giải pháp hỗ trợ địa phương trong bảo tồn di sản văn hóa, đặc biệt là tiếp sức để 66 câu lạc bộ đờn ca tài tử trên địa bàn huyện duy trì hoạt động truyền thống.

Mạnh dạn phát triển du lịch nông nghiệp phù hợp với địa phương

Qua các ý kiến phát biểu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan gửi gắm, TPHCM khuyến khích phát triển du lịch nông thôn để người nông dân làm giàu trên chính mảnh đất của mình.

"Phải làm sao để có được hồn quê trong thành phố, phải giữ nền nông nghiệp, để bà con tự hào và trân trọng hơn mảnh đất này. Chúng ta cũng phải giữ bằng được rừng và khai thác du lịch dưới tán rừng, đặc biệt là huyện Bình Chánh, Cần Giờ, đừng để đô thị lấn ra tới bờ sông", đồng chí Võ Văn Hoan chia sẻ và đề nghị Sở Quy hoạch - Kiến trúc làm tốt nội dung này.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng đề nghị Hội Nông dân TPHCM và các huyện mạnh dạn thực hiện các đề án du lịch nông thôn phù hợp với địa phương, nếu thuộc thẩm quyền, UBND TPHCM sẽ cho ý kiến và giúp địa phương tháo gỡ vướng mắc.

Tại buổi gặp gỡ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của hội viên, nông dân thành phố trong thời gian qua; đồng thời chia sẻ với những khó khăn trong phát triển du lịch nông thôn tại TPHCM.

Theo đồng chí Nguyễn Hồ Hải, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, bất cập, đó là lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn chưa tương xứng với vai trò, vị trí và tiềm năng của thành phố. Thời gian tới, đề nghị ngành nông nghiệp thành phố tiếp tục cơ cấu lại, phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, bền vững, khuyến khích phát triển nông nghiệp đa giá trị.

Trong đó, đề nghị lãnh đạo UBND TPHCM vận dụng Nghị quyết 98 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM để tham mưu trình chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố; chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn TPHCM.

Bên cạnh đó, đề nghị lãnh đạo Hội Nông dân TPHCM tiếp tục đề ra các giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động số 28, 29 của Ban Thường vụ Thành ủy và sớm tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 37 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân... Đặc biệt là tăng cường công tác truyền thông, quảng bá các sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các hội chợ, hội thảo.

"Để chào mừng các ngày lễ lớn, đặc biệt là Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, lãnh đạo TPHCM mong muốn Hội Nông dân thành phố và các cấp hội có báo cáo cho thấy được sự phát triển, vươn lên làm giàu đầy tự hào của nông dân thành phố trên mảnh đất này", đồng chí Nguyễn Hồ Hải chia sẻ.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng doanh thu du lịch thành phố ước đạt hơn 92.000 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách du lịch nội địa đến thành phố ước đạt hơn 17 triệu lượt, tăng 4,4% so cùng kỳ năm 2023; khách quốc tế ước đạt hơn 2,6 triệu lượt, tăng 38% so cùng kỳ năm 2023.