Sáng nay 10-12, Thủ tướng đối thoại với nông dân

Sáng nay 10-12, tại Trụ sở Chính phủ, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành tổ chức hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2025.

Đây là sự kiện thường niên diễn ra những năm gần đây. Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tiếp, kết hợp với trực truyến. Tại điểm cầu chính từ trụ sở Chính phủ có khoảng 300 đại biểu, trong đó có hơn 150 nông dân tiêu biểu.

Tại 34 điểm cầu các tỉnh, thành lãnh đạo tỉnh, thành, đại diện các sở, ngành, hội nông dân, các bà con nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp tại các địa phương.

Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2025 có chủ đề “Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông dân”.

Hội nghị có ý nghĩa quan trọng để đánh giá, tổng kết lại những kết quả đã thực hiện được trong 5 năm qua, là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh và là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030; tầm nhìn đến năm 2045.

Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024

Để chuẩn bị cho hội nghị đối thoại năm nay, Trung ương Hội đã có công văn đề nghị hội nông dân các tỉnh, thành phố tổ chức thu thập, tiếp nhận ý kiến, đề xuất, kiến nghị của bà con nông dân. Đồng thời, giao và chỉ đạo Báo Nông thôn ngày nay/Điện tử Dân Việt mở chuyên mục “Nông dân gửi tâm tư tới Thủ tướng” và các kênh tiếp nhận khác.

Kết quả, sau một thời gian ngắn, qua tổng hợp đã có hơn 5.000 ý kiến, đề xuất, kiến nghị của bà con nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã gửi đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các đề xuất, kiến nghị tập trung vào 5 nhóm nội dung chính mà nông dân mong muốn Chính phủ tiếp tục quan tâm tháo gỡ.

Thứ nhất, có cơ chế, chính sách thúc đẩy hợp tác, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến nông sản cho nông dân.

Thứ hai, các chính sách, giải pháp về tín dụng, thuế, hỗ trợ vốn cho nông dân đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, tuần hoàn, phát thải thấp, các sản phẩm thảo dược, đặc hữu; kết nối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản, nhất là việc quảng bá, giới thiệu tiêu thụ nông sản trên môi trường số.

Thứ ba, tăng cường các giải pháp, biện pháp quản lý, kiểm soát chất lượng vật tư nông nghiệp, bình ổn giá vật tư đầu vào trong nông nghiệp; vấn đề hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; vấn đề an toàn thực phẩm.

Thứ tư, quan tâm đầu tư hạ tầng cho nông nghiệp, nông thôn, nhất là hạ tầng internet tại các vùng sâu, vùng xa, hệ thống cảnh báo lũ, sạt lở đất; các cơ chế, chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất sau lũ..

Thứ năm, về quy hoạch các vùng chuyên canh, phát triển thương hiệu, các ngành hàng chủ lực và giải pháp hỗ trợ nông dân tham gia; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tập trung, tích tụ đất nông nghiệp, khơi thông nguồn lực đất đai để phát triển nông nghiệp, nông thôn, tạo sinh kế bền vững.

LÂM NGUYÊN