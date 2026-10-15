Chứng khoán Hàn Quốc lao dốc, thị trường phải kích hoạt cơ chế ngắt mạch

Ngày 15-10, chỉ số chứng khoán KOSPI của Hàn Quốc đóng cửa ở mức thấp nhất trong 6 tháng, khi làn sóng bán tháo mạnh cổ phiếu chip khiến thị trường phải kích hoạt cơ chế ngắt mạch lần đầu kể từ ngày 29-7, giao dịch phải tạm dừng 20 phút.

Theo hãng tin Yonhap, giao dịch cổ phiếu thuộc chỉ số KOSPI bị tạm ngừng từ 12 giờ 38 ngày 15-10, sau khi chỉ số giảm hơn 8% so với mức đóng cửa phiên trước. Đây là lần thứ 9 cơ chế này được kích hoạt trên KOSPI trong năm nay và là lần thứ 16 trong lịch sử.

Theo Reuters, chỉ số KOSPI giảm 480,76 điểm, xuống còn 5.528,05 điểm, mức thấp nhất kể từ ngày 7-7. Trong số 916 cổ phiếu được giao dịch, có 855 mã giảm giá. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng cổ phiếu trị giá 2.900 tỷ won (khoảng 2,15 tỷ USD). Cổ phiếu Samsung Electronics ghi nhận mức giảm 9,7%, trong khi SK Hynix giảm 11,35%.

Cơ quan tài chính Hàn Quốc đã họp khẩn để đánh giá diễn biến thị trường và cam kết phản ứng chủ động nhằm ổn định thị trường, bảo vệ nhà đầu tư.

Cổ phiếu bán dẫn giảm mạnh trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại về triển vọng ngành trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự kiến. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục tăng lãi suất, kéo thị trường cổ phiếu công nghệ đi xuống.

Bảng điện tử hiển thị các chỉ số KOSPI và KOSDAQ tại phòng giao dịch Ngân hàng Hana ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 15-10. Ảnh: YONHAP

Đà giảm cổ phiếu công nghệ Mỹ cũng tác động đến thị trường Hàn Quốc. Trong phiên giao dịch ngày 14-10 tại Mỹ, chỉ số bán dẫn Philadelphia giảm 4,3%.

Ông Mixo Das, Trưởng bộ phận chiến lược cổ phiếu Hàn Quốc của J.P. Morgan tại Hong Kong, nhận định thị trường đang thiếu lực mua mới sau khi các chương trình mua lại cổ phiếu của Samsung và SK Hynix kết thúc. Tuy vậy, ông cho rằng trong 6-12 tháng tới, các cổ phiếu AI sẽ tăng đáng kể so với mức hiện tại.

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HUYỀN HƯƠNG