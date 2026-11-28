Ngày 28-11, kênh Al Jazeera đưa tin ít nhất 6 học sinh thiệt mạng, 97 người bị thương trong vụ nổ xảy ra gần một trường trung học cơ sở ở khu vực Andar Ser, tại tỉnh Kunar, miền Đông Afghanistan.

Người bị thương được đưa đến bệnh viện sau vụ nổ tại tỉnh Kunar, miền Đông Afghanistan. Ảnh: BHASKAR ENGLISH

Vụ nổ xảy ra khoảng 10 giờ sáng (giờ địa phương) tại một ngôi nhà cạnh trường học trên. Ông Mawlawi Sami-ul-Haq, Giám đốc Cơ quan Thông tin và văn hóa tỉnh Kunar, cho biết ngôi nhà thuộc sở hữu của những người làm trong lĩnh vực khai thác mỏ. Những người này giữ thuốc nổ tại nhà. Theo ông Mawla Dad, Giám đốc Bệnh viện tỉnh Kunar, số thương vong đang tiếp tục được cập nhật.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Kunar đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Chính quyền địa phương chưa cung cấp thêm thông tin về nguyên nhân vụ nổ cũng như mức độ thiệt hại.

Đây là vụ việc thứ ba liên quan đến nổ ở các cơ sở giáo dục tại Afghanistan trong tuần qua. Ngày 24-11, vụ nổ tại một trường học ở tỉnh Kapisa, Đông Bắc Afghanistan khiến ít nhất một học sinh thiệt mạng. Trước đó, 4 học sinh thiệt mạng, 2 người bị thương trong vụ nổ tại trường học ở tỉnh Farah, Tây Afghanistan. Hồi tháng 8, một vụ tấn công bằng lựu đạn tại khu trường học ở thủ đô Kabul làm hơn 40 trẻ em bị thương.

MINH CHÂU