Cổ phiếu niêm yết trên HNX chuyển sang HOSE từ ngày 28-12-2026

Từ ngày 28-12-2026, toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ chuyển sang giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE).

Giao dịch chứng khoán. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Ngày 20-10, HOSE công bố thông tin về việc sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu niêm yết theo Thông tư 139/2025/TT-BTC ngày 30-12-2025 của Bộ Tài chính và lộ trình do Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) công bố.

Theo kế hoạch, ngày giao dịch cuối cùng tại HNX của các cổ phiếu niêm yết thuộc diện chuyển giao là 23-12-2026. Các cổ phiếu này sẽ tạm ngừng giao dịch trong 2 ngày 24 và 25-12-2026 để thực hiện chuyển giao. Trong thời gian này, giao dịch các chứng khoán khác tại HOSE và các thị trường do HNX tổ chức vẫn diễn ra bình thường.

Ngày 28-12-2026, các cổ phiếu chuyển từ HNX bắt đầu giao dịch tại HOSE. Từ thời điểm này, toàn bộ cổ phiếu niêm yết sẽ được tổ chức giao dịch tại HOSE.

Các doanh nghiệp niêm yết, thành viên thị trường và nhà đầu tư cần chủ động cập nhật thông tin, chuẩn bị và phối hợp với các sở giao dịch chứng khoán để việc chuyển giao diễn ra đúng lộ trình.

NHUNG NGUYỄN