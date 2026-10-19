VN-Index “thủng” mốc 1.700 điểm nhưng thị trường chứng khoán nghiêng về sắc xanh

Chỉ số VN-Index phiên giao dịch đầu tuần đảo chiều giảm mạnh do nhóm cổ phiếu trụ giảm sâu.

VN-Index giảm mạnh nhưng thị trường nghiêng về sắc xanh nhiều hơn

Thị trường chứng khoán phiên 19-10 đảo chiều giảm sau phiên phục hồi trước đó. Nhiều cổ phiếu trụ đồng loạt mất giá, kéo VN-Index giảm sâu.

Cụ thể: VHM giảm 1,15%, VIC giảm 3,72%, FPT giảm 1,89%, VPB giảm 2,04%, STB giảm 1,59%, BVH giảm 1,81%, VCB giảm 1,23%... Trong đó, riêng 2 cổ phiếu nhà Vingroup là VHM và VIC đã lấy đi khoảng 14 điểm của VN-Index, trong tổng mức giảm hơn 16 điểm của chỉ số.

Về các nhóm ngành, nhóm tài chính có sự phân hoá. Các nhóm cổ phiếu còn lại như bất động sản, tiêu dùng, công nghiệp đều nghiêng về sắc xanh nhiều hơn. Riêng cổ phiếu dầu khí đồng loạt tăng: BSR tăng 1,76%, PVT tăng 1,9%, PVS tăng 1,27%; PVD và PLX tăng gần 1%.

Khối ngoại bán ròng lên phiên thứ 18 liên tiếp trên sàn HOSE với giá trị gần 800 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng lên phiên thứ 18 liên tiếp trên sàn HOSE

Chốt phiên, VN-Index giảm 16,07 điểm (0,94%) còn 1.689,84 điểm với 162 mã tăng, 133 mã giảm và 75 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 1,22 điểm (0,47%) xuống 257,91 điểm với 64 mã tăng, 59 mã giảm và 69 mã đứng giá.

Thanh khoản cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp. Tổng giá trị giao dịch trên HOSE gần 13.400 tỷ đồng. Tính cả sàn HNX, tổng giá trị giao dịch cũng chỉ khoảng 14.300 tỷ đồng, tăng 2.800 tỷ đồng so với phiên trước.

NHUNG NGUYỄN