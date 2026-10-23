Công viên Thủ Lệ xuống cấp, chờ quy hoạch mới

Sau nhiều năm khai thác, nhiều hạng mục tại Công viên Thủ Lệ ở Hà Nội đã cũ kỹ, hư hỏng, đặt ra yêu cầu chỉnh trang, nâng cấp để phát huy giá trị cảnh quan và sinh thái.

Được xây dựng trong giai đoạn 1975-1976, Công viên Thủ Lệ, còn gọi là Vườn thú Hà Nội, có địa hình lòng chảo với hồ nước ở trung tâm. Bao quanh công viên là các dải gò đồi, tạo nên cảnh quan đặc trưng hiếm gặp giữa lòng đô thị.



Công viên Thủ Lệ, còn gọi là Vườn thú Hà Nội. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Chị Phạm Phương Uyên, 35 tuổi, phường Thanh Xuân, cùng con trai đến vui chơi tại Công viên Thủ Lệ. Chị nhận xét không gian bên trong công viên hiện khá chật chội, nhiều hạng mục vui chơi đã cũ kỹ, xuống cấp.

Cũng theo chị Uyên, lượng khách đến công viên thưa thớt hơn nhiều so với trước đây. Chị mong muốn công viên sớm được cải tạo, nâng cấp các hạng mục, mở rộng không gian để thu hút người dân, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ.

Công viên Thủ Lệ sở hữu cảnh quan hồ nước, cây xanh cổ thụ cùng hệ động vật phong phú. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Tại khu vực này, có hơn 8,7ha mặt nước hồ, hệ thống cây xanh cổ thụ có giá trị sinh thái và đền Voi Phục – Di tích Lịch sử quốc gia đặc biệt thuộc Thăng Long Tứ Trấn.

Tuy nhiên, qua thời gian dài sử dụng, nhiều hạng mục bên trong công viên đã bộc lộ dấu hiệu xuống cấp. Một số kết cấu kim loại bị gỉ sét, hư hỏng. Nhiều đoạn đường nội bộ xuất hiện vết nứt, có nơi được sửa chữa chắp vá.

Các chuồng nuôi động vật và tiểu cảnh bố trí khá dày, khiến không gian ở một số khu vực chưa thực sự thông thoáng.

Công viên Thủ Lệ sở hữu cảnh quan hồ nước, cây xanh cổ thụ cùng hệ động vật phong phú. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Công viên hiện nuôi dưỡng, bảo tồn gần 600 cá thể động vật thuộc 88 loài, trong đó có 32 loài đặc hữu, quý hiếm. Việc cải thiện điều kiện hạ tầng, cảnh quan và môi trường sống cho động vật cũng là yêu cầu đáng quan tâm trong quá trình chỉnh trang công viên.

Hiện Hà Nội đang nghiên cứu điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Công viên Thủ Lệ. Mục tiêu là phát triển nơi đây thành công viên chuyên đề đặc biệt, kết hợp các giá trị sinh thái, cảnh quan, văn hóa – lịch sử, vui chơi giải trí và giáo dục bảo tồn. Khu vực nghiên cứu quy hoạch có 37 hộ dân nằm trên các tuyến đường Kim Mã và Cầu Giấy.

Theo định hướng, thiết kế đô thị sẽ hướng tới xây dựng không gian công viên hiện đại, thân thiện, có bản sắc, đồng thời tăng cường kết nối với khu vực đô thị xung quanh.

Sau nhiều năm khai thác, nhiều hạng mục tại đây đã cũ kỹ, hư hỏng. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Nhiều hạng mục, khu vực dần xuống cấp. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

TIẾN CƯỜNG