Di tích lịch sử “Nhà thương làng 5” đang xuống cấp

Bệnh viện Lộc Ninh (hay còn gọi là Nhà thương làng 5) tại xã Lộc Tấn, TP Đồng Nai, được công nhận là di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh năm 2012. Hiện nay, di tích bị bỏ hoang, xuống cấp.