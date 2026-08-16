Văn hóa

Di tích lịch sử “Nhà thương làng 5” đang xuống cấp

SGGPO

Bệnh viện Lộc Ninh (hay còn gọi là Nhà thương làng 5) tại xã Lộc Tấn, TP Đồng Nai, được công nhận là di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh  năm 2012. Hiện nay, di tích bị bỏ hoang, xuống cấp.

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Bệnh viện Lộc Ninh được công nhận là di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh năm 2012
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Năm 1936, thực dân Pháp xây dựng Nhà thương làng 5 với mục đích khám chữa bệnh cho chủ đồn điền, tay sai, phu cao su và người dân trong các đồn điền cao su
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Di tích Bệnh viện Lộc Ninh từng là công trình y tế có quy mô lớn, được xây dựng kiên cố
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Từ năm 1979 - 2008, Bệnh viện Lộc Ninh là điểm khám, chữa bệnh cho người dân trong huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước trước đây)
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Đến tháng 9-2008, Bệnh viện Lộc Ninh được đầu tư xây dựng mới ở vị trí khác, công trình cũ giữ làm di tích cho đến nay
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LÊ XUÂN

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