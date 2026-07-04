Dãy nhà xuống cấp cạnh nơi sinh hoạt hè của thiếu nhi

Một dãy nhà xuống cấp trong khuôn viên Nhà văn hóa Thanh niên Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Vũng Tàu, TPHCM) nằm sát khu vực sinh hoạt của thanh thiếu nhi, gây lo ngại về an toàn trong mùa mưa bão.

Một bức tường bên trong dãy nhà đã đổ, nguy cơ mất an toàn

Những ngày đầu hè, Nhà văn hóa Thanh niên Bà Rịa - Vũng Tàu nhộn nhịp đón hàng trăm lượt thanh thiếu nhi đến học tập, vui chơi với các lớp học năng khiếu, kỹ năng sống, văn nghệ thể thao dành cho thiếu nhi. Tuy nhiên, ngay trong khuôn viên nhà văn hóa có một dãy nhà cấp 3 đã xuống cấp và không còn đủ điều kiện sử dụng. Dãy nhà lại nằm sát khu vực thường xuyên diễn ra các hoạt động học tập, vui chơi của các em.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, nhiều bức tường xuất hiện các vết nứt kéo dài từ chân lên đỉnh, có vị trí nứt rộng, để lộ dấu hiệu hư hỏng kết cấu. Nhiều mảng vữa bong tróc, một số bức tường nghiêng rõ rệt; mái và nhiều hạng mục khác cũng xuống cấp sau thời gian dài không được sửa chữa.

Mùa mưa bão đã bắt đầu, gió mạnh kèm mưa lớn, có thể làm gia tăng nguy cơ mất an toàn đối với công trình. Một phụ huynh chia sẻ: “Nhà văn hóa là nơi trẻ vui chơi, học tập nên ai cũng mong có môi trường an toàn. Nhìn những bức tường nứt lớn như vậy, lại nằm sát khu vui chơi, tập luyện của bọn trẻ khiến chúng tôi rất lo lắng”.

Mặc dù đơn vị quản lý đã dán biển cảnh báo, không cho sử dụng công trình, nhưng khoảng cách từ khu vực nguy hiểm đến nơi tổ chức các hoạt động hè khá gần. Trẻ nhỏ lại hiếu động nên nguy cơ các em vô tình tiếp cận khu vực mất an toàn luôn hiện hữu.

Ngày 21-4, Đoàn khảo sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM đã trực tiếp khảo sát hiện trạng Nhà văn hóa Thanh niên Bà Rịa - Vũng Tàu. Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác ghi nhận công trình đã xuống cấp, có dấu hiệu mất an toàn và đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, đánh giá mức độ nguy hiểm để đầu tư xây mới, thay thế công trình cũ.

Đoàn khảo sát đề nghị tiếp tục tăng cường rào chắn, kiểm soát người ra vào khu vực nguy hiểm và thường xuyên kiểm tra hiện trạng công trình trong thời gian chờ dự án đầu tư được triển khai.

NGUYỄN NAM