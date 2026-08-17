Đường ở Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm xuống cấp với nhiều "ổ gà, ổ voi"
SGGPO
Nhiều năm nay, các tuyến đường trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) xuống cấp nhưng chưa được sửa chữa thường xuyên, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và du khách.
Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP trên đường Hoa Phượng Tím, tuyến dài hơn 3km, nhưng có hàng trăm vị trí mặt đường nhựa bị bong tróc, tạo thành các hố sâu, đọng nước.
Nhiều hố có đường kính từ 30-80cm, buộc người điều khiển phương tiện liên tục đánh lái để tránh.
Tuyến đường tại đây được xây dựng từ lâu, đường nhỏ hẹp chỉ đủ hai làn xe, nhiều đoạn dốc, khúc cua gấp nên tình trạng mặt đường xuống cấp càng làm tăng nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là du khách không quen địa hình.
Trước đó, năm 2024, UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm với tổng diện tích hơn 3.000m² nhằm bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan. Tuy nhiên, đến nay nhiều vị trí mặt đường vẫn tiếp tục xuống cấp.