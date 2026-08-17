Đường ở Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm xuống cấp với nhiều "ổ gà, ổ voi"

Nhiều năm nay, các tuyến đường trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) xuống cấp nhưng chưa được sửa chữa thường xuyên, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và du khách.

Video: Mặt đường giao thông KDL quốc gia hồ Tuyền Lâm chằng chịt “ổ gà, ổ voi”. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP trên đường Hoa Phượng Tím, tuyến dài hơn 3km, nhưng có hàng trăm vị trí mặt đường nhựa bị bong tróc, tạo thành các hố sâu, đọng nước.

Mặt đường hư hỏng, tạo thành những hố nước giữa đường Hoa Phượng Tím. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Nhiều hố có đường kính từ 30-80cm, buộc người điều khiển phương tiện liên tục đánh lái để tránh.

Bề mặt đường mới bị hư hỏng ngay cạnh khu vực từng được vá tạm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Bề mặt đường chằng chịt những vết vá, "ổ gà, ổ voi" khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tuyến đường tại đây được xây dựng từ lâu, đường nhỏ hẹp chỉ đủ hai làn xe, nhiều đoạn dốc, khúc cua gấp nên tình trạng mặt đường xuống cấp càng làm tăng nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là du khách không quen địa hình.

Nguy cơ mất an toàn đối người điều khiển xe máy là rất cao. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Mặt đường xuống cấp, nhiều vị trí chưa được duy tu, sửa chữa tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trước đó, năm 2024, UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm với tổng diện tích hơn 3.000m² nhằm bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan. Tuy nhiên, đến nay nhiều vị trí mặt đường vẫn tiếp tục xuống cấp.

Các phương tiện buộc phải di chuyển qua làn đối diện để né vị trí bị hư hỏng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Bề mặt đường nhỏ hẹp, nhiều khúc cua gấp tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Nguy cơ mất an toàn giao thông luôn rình rập tại KDL quốc gia hồ Tuyền Lâm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đường vào KDL quốc gia hồ Tuyền Lâm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

ĐOÀN KIÊN