Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc: Tạo môi trường cho người trẻ phát triển năng lực khoa học, công nghệ

Sáng 1-11, tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng (phường Tân Hưng, TPHCM), Trung ương Đoàn tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ VI, năm 2026.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn; Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc do Trung ương Đoàn tổ chức. Vòng chung kết cuộc thi diễn ra tại TPHCM, với 276 đội thi gồm 517 thí sinh đến từ 19 tỉnh, thành phố.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm trao bằng khen đến các đơn vị xuất sắc

Kết quả cuộc thi, Trung ương Đoàn trao tặng Bằng khen đến các đơn vị xuất sắc. Trong đó, giải Nhất toàn đoàn thuộc về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng, giải Nhì là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Đồng Nai và giải Ba là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An.

Giải Nhất được trao đến các nhóm thí sinh: bảng R1 - Phạm Anh Tú, Từ Thiên Bảo (TP Đồng Nai); bảng R2 - Nguyễn Ngọc Mạnh Quân, Phạm Trọng Hiển Minh (tỉnh Lâm Đồng); bảng R3 - Nguyễn Hữu Hoài Nghĩa, Võ Hải Yến (tỉnh Lâm Đồng); bảng R4 - Bùi Lê Hà An, Phạm Trần Diệp Chi, Lê Xuân Quý, Văn Thị Diệu Linh (tỉnh Nghệ An).

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Bùi Thanh Nhân trao giải Nhất đến các nhóm thí sinh

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm cho biết, qua 6 lần tổ chức, cuộc thi đã từng bước khẳng định ý nghĩa, sức hấp dẫn đối với thanh thiếu nhi, đồng thời cho thấy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc kết nối nhà trường, gia đình, chuyên gia và nguồn lực xã hội để tạo môi trường phát triển năng lực khoa học, công nghệ cho thế hệ trẻ.

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức theo hướng nâng cao chất lượng, tính sáng tạo và khả năng ứng dụng vào thực tiễn, để cuộc thi vừa là nơi tranh tài vừa là môi trường học tập, trải nghiệm, nuôi dưỡng đam mê sáng tạo.

Đại biểu cùng các nhóm thí sinh đoạt giải tại buổi lễ

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm đề nghị, các cấp bộ Đoàn chủ động phối hợp ngành giáo dục, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp công nghệ, tổ chức liên quan để phát triển hoạt động STEM, Robotics trong trường học, câu lạc bộ và các thiết chế dành cho thanh thiếu nhi, từng bước tạo điều kiện để ngày càng có nhiều học sinh có cơ hội khám phá khoa học, phát huy khả năng sáng tạo.

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