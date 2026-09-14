Gần 1.000 thí sinh tranh tài tại Vòng Khu vực Cuộc thi Sáng tạo Robotics 2026

Ngày 13-9, Vòng Khu vực miền Trung và miền Nam Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ VI, năm 2026 đồng loạt diễn ra tại Nghệ An và Đồng Nai, thu hút 453 đội với 815 thí sinh tham gia.

Tại khu vực miền Trung, cuộc thi được tổ chức tại Trường Đại học Vinh (Nghệ An), quy tụ 287 đội với 519 thí sinh đến từ 8 tỉnh, thành phố. Vòng khu vực miền Nam diễn ra tại Trường Đại học Đồng Nai, với 166 đội, 296 thí sinh đến từ 6 tỉnh, thành phố.

Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức; Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ là cơ quan thường trực, phối hợp với các đơn vị triển khai.

Ông Trịnh Minh Thái, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ phát biểu khai mạc Vòng khu vực miền Nam

Cuộc thi nhằm góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực số cho thế hệ trẻ. Qua 6 mùa tổ chức, cuộc thi từng bước trở thành sân chơi khoa học, công nghệ dành cho học sinh trên toàn quốc.

Thông qua quá trình thiết kế, lắp ráp, lập trình và vận hành robot, thí sinh có cơ hội vận dụng kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học vào giải quyết các nhiệm vụ cụ thể; đồng thời rèn luyện tư duy logic, khả năng sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc nhóm.

Với chủ đề “Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”, vòng khu vực năm nay hướng đến việc khuyến khích thế hệ trẻ nâng cao khả năng làm chủ, ứng dụng công nghệ và vận dụng kiến thức vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Đằng sau những robot trên sa bàn là nhiều giờ nghiên cứu, lắp ráp, lập trình, thử nghiệm và điều chỉnh của các thí sinh. Từ những sản phẩm còn nhỏ, các em từng bước nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học, công nghệ và khát vọng sáng tạo.

Tại vòng khu vực, mỗi đội trải qua 2 lượt thi đấu chính thức, thực hiện các nhiệm vụ nhằm thể hiện tư duy logic, độ chính xác trong vận hành robot và khả năng phối hợp giữa các thành viên.

Các đội hoàn thiện sản phẩm robot tại Vòng Khu vực miền Trung

Không chỉ hướng đến kết quả và thứ hạng, quá trình tranh tài còn giúp thí sinh rèn luyện bản lĩnh, khả năng xử lý tình huống và tinh thần kiên trì. Khi robot chưa vận hành như mong muốn, các thành viên phải cùng phân tích, điều chỉnh và tìm giải pháp để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.

Với 453 đội tham gia, hai điểm thi tại Nghệ An và Đồng Nai tạo nên không khí tranh tài sôi nổi, đồng thời mở ra cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa thí sinh, giáo viên, huấn luyện viên và những người trẻ có chung niềm đam mê Robotics.

Mỗi sản phẩm được đưa đến sân thi là kết quả của quá trình nghiên cứu, thiết kế, lập trình, thử nghiệm và nhiều lần điều chỉnh của các thành viên trong đội.

Hướng đến vòng chung kết quốc gia Sau vòng thi tại miền Trung và miền Nam, Vòng Khu vực miền Bắc sẽ diễn ra ngày 20-9 tại Hưng Yên. Các đội có thành tích xuất sắc tại các vòng khu vực sẽ được lựa chọn tham dự Vòng Chung kết Quốc gia. Thông qua cuộc thi, những học sinh có năng lực và niềm đam mê Robotics có thêm cơ hội được phát hiện, bồi dưỡng; qua đó góp phần thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ trong thanh thiếu nhi. Vòng khu vực miền Trung và miền Nam vì thế không chỉ là cuộc tranh tài về robot mà còn là môi trường để học sinh học hỏi, sáng tạo, hợp tác và trưởng thành qua từng thử thách. Qua đó, cuộc thi góp phần thúc đẩy giáo dục STEM, khuyến khích thế hệ trẻ nuôi dưỡng khát vọng sáng tạo và chuẩn bị những năng lực cần thiết để từng bước làm chủ công nghệ trong tương lai.

T. AN