Những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu dân cư trên địa bàn đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Chính quyền, các lực lượng và người dân đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ.