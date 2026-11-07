Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X thành công tốt đẹp

Sau 2 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Chiều 7-11, tại Học viện Phật giáo Việt Nam (TPHCM), Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra phiên bế mạc.

Đọc diễn văn bế mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức đại hội, khẳng định, đại hội thành công rất tốt đẹp, diễn ra trong không khí trang nghiêm, dân chủ, đoàn kết, hòa hợp và trách nhiệm.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đọc diễn văn bế mạc đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại hội đã nghe, thảo luận và thống nhất thông qua các văn kiện quan trọng; đánh giá toàn diện kết quả hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX, làm rõ những thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ X.

Các đại biểu dự phiên bế mạc đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, một trong những kết quả quan trọng của đại hội là thống nhất phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2026-2031; lấy giới luật làm nền tảng, trí tuệ làm sự nghiệp, hoằng pháp làm nhiệm vụ trọng tâm và phụng sự nhân sinh làm phương châm hành động.

Nhiệm vụ trước hết là tiếp tục củng cố tổ chức Giáo hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành; tăng cường kỷ cương, giữ gìn giới luật, đạo hạnh và truyền thống thanh tịnh, hòa hợp của Tăng đoàn. Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản trị; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo tăng ni, xây dựng đội ngũ kế thừa có đạo hạnh, trí tuệ, năng lực và bản lĩnh hội nhập.

Giáo hội tiếp tục đổi mới công tác hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử, đưa những giá trị từ bi, trí tuệ và tỉnh thức vào đời sống; quan tâm đến thế hệ trẻ, gia đình và các cộng đồng còn nhiều khó khăn. Đồng thời, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam, đẩy mạnh nghiên cứu Phật học, mở rộng hoạt động đối ngoại; phát huy tinh thần nhập thế thông qua các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chư vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chư tôn đức Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội

Nhấn mạnh thành công của đại hội phải được thể hiện bằng việc thực hiện thắng lợi nghị quyết trong thực tiễn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn kêu gọi các cấp Giáo hội, các ban, viện Trung ương, ban trị sự các tỉnh, thành phố cùng tăng ni, Phật tử trong và ngoài nước sớm cụ thể hóa nghị quyết thành những chương trình hành động thiết thực, phù hợp với từng địa phương, cơ sở tự viện.

Thông qua Hiến chương sửa đổi gồm 12 chương, 70 điều Đại hội nhất trí thông qua Hiến chương GHPG Việt Nam sửa đổi gồm: Lời nói đầu, 12 chương, 70 điều; thông qua danh sách tấn phong tăng ni lên hàng giáo phẩm, gồm 37 vị Hòa thượng, 337 vị Thượng tọa, 53 vị Ni trưởng và 514 vị Ni sư.

Sau phiên bế mạc, Ban Tổ chức đại hội đã họp báo thông tin kết quả đại hội. Trao đổi về những điểm mới của Hiến chương sửa đổi, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó Tổng Thư ký đặc trách tổ chức hành chính, báo chí, truyền thông và chuyển đổi số Phật giáo, cho biết, đại hội được tổ chức sớm hơn 1 năm nhằm kiện toàn hệ thống tổ chức Giáo hội, phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Việc tu chỉnh Hiến chương nhằm đáp ứng yêu cầu này.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn thông tin những điểm nổi bật của Hiến chương GHPG sửa đổi.

﻿Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Thượng tọa, Hiến chương sửa đổi bổ sung nội dung về việc thành lập các Ban Đại diện Phật giáo liên xã, phường, đặc khu. Đây không phải là tổ chức tôn giáo trực thuộc Giáo hội, mà đóng vai trò là cánh tay nối dài của Ban Trị sự GHPG Việt Nam cấp tỉnh.

Phóng viên tham dự họp báo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026 có hiệu lực từ ngày 1-1-2027, bổ sung quy định về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng. Hiến chương sửa đổi cũng bổ sung nội dung liên quan nhằm hướng dẫn tăng ni, tín đồ, Phật tử thực hiện các hoạt động đúng quy định pháp luật.

Hiến chương còn bổ sung, làm rõ một số nội dung về tổ chức hội thảo khoa học; chức năng, nhiệm vụ của tổ chức tôn giáo trực thuộc; bảo đảm sự thống nhất trong hoạt động và giữ gìn giới luật. Quá trình tu chỉnh Hiến chương đã được lấy ý kiến rộng rãi, tiếp thu góp ý của các chuyên gia, cơ quan hữu quan để hoàn thiện, trình đại hội thông qua.

Tại buổi họp báo, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam trân trọng ghi nhận, cảm ơn sự nhiệt tình, trách nhiệm của các cơ quan báo chí, phóng viên trong thông tin về các hoạt động của Giáo hội, góp phần lan tỏa thành công của đại hội. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm trân trọng cảm ơn, đánh giá cao sức lan tỏa của thông tin báo chí góp phần lan tỏa thành công của đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

VĂN MINH - THU HOÀI - MẠNH THẮNG