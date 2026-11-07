Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Sáng 7-11, Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, đặt mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước từ 10% trở lên. Trong đó, TPHCM phấn đấu tăng trưởng 10,4%; Hà Nội 11,1%; Hải Phòng 13%...

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, sáng 7-11. Ảnh QUANG PHÚC

Nghị quyết xác định năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Tập trung phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; lấy hiệu quả thực chất, năng suất và đời sống nhân dân làm thước đo.

Cùng với đó, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực; chuyển mạnh từ chủ trương sang thực thi, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ, kết quả; vận hành thông suốt, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp.

Nghị quyết yêu cầu gắn kết hài hòa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, môi trường; bảo đảm an sinh xã hội; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế, công tác dân vận và truyền thông chính sách.

Phiên họp Quốc hội sáng 7-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng mới

Quốc hội đề nghị Chính phủ và các cơ quan liên quan thực hiện tốt 11 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, khơi thông và đa dạng hóa nguồn lực, kênh dẫn vốn cho nền kinh tế.

Mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên phải được cụ thể hóa thành các kịch bản, chỉ tiêu, nhiệm vụ, sản phẩm theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương; thường xuyên cập nhật để có giải pháp phù hợp, kịp thời.

Quốc hội đề nghị Chính phủ phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác; điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với tình hình trong nước và quốc tế; giảm lãi suất cho vay, hướng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước; bảo đảm an ninh tài chính; mở rộng cơ sở thu, chống thất thu, chống chuyển giá.

Cùng với đó, tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật; nâng cao chất lượng, tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực thi; vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp. Đẩy mạnh tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm.

Nghị quyết cũng yêu cầu tập trung đầu tư, bảo đảm tiến độ các công trình kết cấu hạ tầng chiến lược, đồng bộ, hiện đại; phát huy liên kết vùng, các cực tăng trưởng và khai thác hiệu quả các không gian phát triển mới.

Phấn đấu hoàn thành hơn 176.000 căn nhà ở xã hội

Về giáo dục, nghị quyết yêu cầu tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đổi mới quản trị giáo dục, phương pháp dạy, học, thi, giảm áp lực thi cử.

Tập trung giải quyết tình trạng thiếu trường, lớp, giáo viên, nhất là tại đô thị, khu công nghiệp, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo; bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa trước khi bắt đầu năm học 2027-2028.

Trong lĩnh vực y tế, thực hiện khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí; củng cố y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà ở công nhân, phấn đấu hoàn thành hơn 176.000 căn hộ trong năm 2027...

Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức; thích ứng linh hoạt, hiệu quả với tình hình thế giới và trong nước, thực hiện thành công toàn diện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030.

Nghị quyết đặt ra mục tiêu tăng trưởng của từng địa phương, trong đó Hà Nội 11,1%; TPHCM 10,4%; Hải Phòng 13%; Quảng Ninh 12%; Bắc Ninh 10,56%; Huế 10%; Đà Nẵng 11%; Đồng Nai 11%; Cần Thơ 10,6%.

Một số chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2027: - Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP): 10% trở lên - GDP bình quân đầu người: Khoảng 6.100 USD - Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI): Khoảng 4,5% - Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội/GDP: 36%-38% - Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi ở khu vực thành thị: dưới 4% - Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế toàn dân: 96,7% - Tỷ lệ người dân được hưởng chính sách khám sức khỏe hằng năm: trên 65%.

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LÂM NGUYÊN