Mưa lũ gây thiệt hại tại 4 xã ở Lào Cai, gần 50 hộ dân bị ảnh hưởng

Do ảnh hưởng của hoàn lưu không khí lạnh, mưa lớn gây ngập nhà, sạt lở đất, chia cắt giao thông tại 4 xã Bản Liền, Bảo Nhai, Cao Sơn và Bắc Hà (tỉnh Lào Cai). Riêng xã Bắc Hà có 42 hộ dân bị ảnh hưởng, 4 người được lực lượng cứu hộ đưa đến nơi an toàn.

Sáng đến trưa và chiều nay 7-11, nhiều nơi ở Bắc bộ có mưa đến mưa to.

Nước lũ tràn về xã Bắc Hà sáng 7-11. Ảnh: UBND XÃ BẮC HÀ

Theo thông tin từ UBND xã Bắc Hà, mưa lớn cục bộ từ sáng 7-11 gây thiệt hại tại 9 thôn thuộc khu vực trung tâm xã và các khu vực Na Hối, Thải Giàng Phố. Thống kê sơ bộ, có 42 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó, 38 hộ bị ngập nhà, 1 hộ bị sập tường nhà, 1 hộ bị đất sạt vào tường nhà với khối lượng khoảng 50m3.

Mưa lớn, đất sạt xuống đường giao thông tại xã Bắc Hà. Ảnh: UBND XÃ BẮC HÀ

Mưa lũ cũng khiến giao thông ở một số vị trí như cầu đường 20/9, ngầm tràn, khu vực chợ trâu và cầu Tà Chải trên địa bàn xã Bắc Hà bị ngập, chia cắt. Một số diện tích hoa màu bị ngập úng, thiệt hại (hiện chưa thống kê đầy đủ).

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, lãnh đạo UBND xã Bắc Hà trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả. Các lực lượng công an, quân sự và lực lượng tại chỗ được huy động hỗ trợ người dân.

Một số khu vực ở xã Bắc Hà ngập sâu hơn 1m. Ảnh: UBND XÃ BẮC HÀ

Tại xã Bảo Nhai, mưa lớn kèm gió mạnh từ rạng sáng 7-11 khiến 1 nhà tại thôn Nậm Đét bị tốc mái dưới 30%, hư hỏng 12 tấm lợp. Ba hộ dân tại các thôn Nậm Đét, Làng Mới và Bản Lắp bị sạt lở taluy dương phía sau nhà. Nước lũ cuốn trôi khoảng 20m rãnh bê tông trên tuyến đường Nậm Pó, thôn Nậm Đét.

Tại xã Cao Sơn, lượng mưa đo tại trạm La Pán Tẩn trong đêm 6 và rạng sáng 7-11 là 162mm. Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường, với tổng khối lượng đất đá khoảng 1.380m3. Riêng tuyến đường vào thôn Sảng Lùng Chéng và Sả Lùng Chéng của xã Cao Sơn có nhiều điểm sạt lở, khối lượng đất đá khoảng 1.200m3. Ngầm tràn tại thôn Ngải Phóng Chồ trên tỉnh lộ 154 bị ngập sâu gần 2m, gây ách tắc giao thông nhiều giờ. Bùn đất và nước cũng tràn vào nhà, nhà bếp của 2 hộ dân tại xã này.

Tại xã Bản Liền, mưa lớn gây sạt lở taluy, ảnh hưởng đến 4 ngôi nhà tại thôn Bản Liền. Một hộ bị sạt lở làm đổ tường bao nhà bếp. Mưa lũ cũng gây sạt lở 7 điểm trên hai tuyến đường liên thôn.

Theo thống kê tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai đến 11 giờ ngày 7-11, mưa lũ tại 4 xã Bản Liền, Bảo Nhai, Cao Sơn và Bắc Hà khiến gần 50 hộ dân bị ngập nước, hư hỏng nhà ở và công trình phụ.

Nước ngập do mưa lớn tại trung tâm xã Bắc Hà, sáng 7-11. Ảnh: UBND XÃ BẮC HÀ

Tổng khối lượng đất đá sạt lở trên các tuyến giao thông tại hai xã Bản Liền và Cao Sơn khoảng 1.670m3. Hiện không ghi nhận thiệt hại về người.

Tại xã Bắc Hà, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 10 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lào Cai) đưa 4 người dân bị cô lập trên mái nhà đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng phối hợp chính quyền địa phương cảnh báo các khu vực nguy hiểm, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Nước lũ tràn vào khu dân cư ở xã Bắc Hà (tỉnh Lào Cai), sáng 7-11. Ảnh: UBND XÃ BẮC HÀ

Sáng 7-11, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các địa phương trên địa bàn tiếp tục rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng, chủ động sơ tán người dân khi cần thiết. Đồng thời, bố trí rào chắn, phân luồng giao thông tại các điểm ngập sâu, sạt lở và vị trí mất an toàn, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ đêm mai (8-11), mưa lớn mới bắt đầu gia tăng và mở rộng từ khu vực Bắc Trung bộ đến Nam Trung bộ. Trọng tâm mưa lớn tập trung từ ngày 9-11 đến đêm 11-11, lượng mưa tại một số khu vực có thể lên tới 700mm.

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