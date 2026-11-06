Chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm nhưng không buông lỏng quản lý môi trường

Chiều 6-11, các đại biểu (ĐB) Quốc hội thảo luận về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

ĐB Nguyễn Vũ Trung (TPHCM) nhận xét, dự thảo đã làm rõ một số tiêu chí về di dân, tái định cư, xả thải, nhưng các yếu tố quan trọng như độc tính, tải lượng, nguy cơ sự cố, tác động tích lũy và sức chịu tải vẫn được chuyển sang giai đoạn đánh giá sau hoặc văn bản dưới luật, khiến việc xác định mức độ rủi ro chưa đầy đủ.

ĐB Nguyễn Vũ Trung (TPHCM). Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB Lê Thị Ngọc Linh (Cà Mau) thống nhất chủ trương cắt giảm thủ tục đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường và chuyển mạnh sang hậu kiểm. Tuy nhiên, môi trường là lĩnh vực có tính chất đặc thù, một khi ô nhiễm xảy ra thì hậu quả có thể kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, sinh kế và đời sống của người dân.

Đại biểu Lê Thị Ngọc Linh (Cà Mau). Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB đề nghị quy định cụ thể cơ chế giám sát, kiểm tra, quan trắc, cảnh báo và xử lý đối với các dự án có nguy cơ ô nhiễm cao, nhất là cơ sở xả thải vào nguồn nước sinh hoạt và khu dân cư tập trung. "Việc cắt giảm thủ tục phải đi đôi với kiểm soát chặt chẽ, tuyệt đối không để khoảng trống trong quản lý môi trường”, ĐB Lê Thị Ngọc Linh nêu.

Phiên họp Quốc hội chiều 6-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Vấn đề người dân đã phân loại rác, nhưng hệ thống chưa bảo đảm thu gom và xử lý đúng được nhiều ĐB quan tâm cho ý kiến.

ĐB Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM nêu thực tế người dân đã phân loại rác nhưng xe thu gom vẫn trộn chung do thiếu phương tiện chuyên dụng, làm lãng phí tài nguyên và ảnh hưởng niềm tin, sự đồng thuận của người dân.

ĐB Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM. Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB đề xuất bảo đảm rác sau phân loại được lưu giữ, vận chuyển riêng đến khâu xử lý cuối cùng; đồng thời xác định rõ trách nhiệm và xử lý các đơn vị để xảy ra tình trạng trộn lẫn rác.

Phát biểu cuối phiên thảo luận, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nêu rõ yêu cầu chuyển đổi mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm nhưng không được buông lỏng quản lý môi trường.

Theo Phó Thủ tướng, Chính phủ đã chỉnh lý dự thảo luật theo hướng quy định cụ thể các tiêu chí phân loại dự án theo mức độ rủi ro về môi trường, làm cơ sở để áp dụng các thủ tục phù hợp, bảo đảm cắt giảm nhưng không giảm biên độ kiểm soát đối với các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm cao.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chuyển từ tư duy quản lý chất thải sang coi chất thải là tài nguyên, thống nhất nguyên tắc phân loại chất thải rắn sinh hoạt. Chính phủ sẽ ban hành quy định rõ lộ trình phân loại theo từng khu vực, làm rõ trách nhiệm của từng địa phương trong tổ chức hạ tầng thu gom, vận chuyển, xử lý riêng đối với từng loại chất thải sau phân loại.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, chiều 6-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Về cơ chế bảo đảm tính độc lập, khách quan, độ chính xác của số liệu, dữ liệu quan trắc môi trường, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, nghiêm cấm các hành vi can thiệp làm sai lệch thông tin, dữ liệu môi trường hoặc cố ý ngắt kết nối dữ liệu; quy định rõ trách nhiệm trực tiếp của chủ dự án, các cơ sở trong việc bảo đảm tính chính xác, toàn vẹn và liên tục, có thể truy xuất; xử lý nghiêm hành vi làm sai lệch số liệu...

LÂM NGUYÊN