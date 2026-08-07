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Dai-ichi Life Việt Nam: Top 3 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín 2026

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục được vinh danh ở vị trí Top 3 trong Bảng xếp hạng “Top 10 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín năm 2026”, tại Lễ công bố Top 10 & Top 5 Công ty uy tín ngành Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm - Công nghệ năm 2026.

Dai-ichi Life Việt Nam: Top 3 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín 2026

Chương trình do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo điện tử Vietnamnet tổ chức tại Hà Nội. Đây là năm thứ 11 liên tiếp (2016 - 2026), Dai-ichi Life Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng uy tín của ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, tiếp tục khẳng định năng lực tài chính vững mạnh, chất lượng dịch vụ vượt trội và mức độ tín nhiệm cao từ khách hàng, đối tác và cộng đồng dành cho thương hiệu bảo hiểm nhân thọ đến từ Nhật Bản.

Giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của công ty trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng tư vấn, cải tiến sản phẩm, dịch vụ, đồng thời tích cực đóng góp các giá trị nhân văn cho cộng đồng.

Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên 3 tiêu chí chính: Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding; Khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan.

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Báo điện tử VietNamNet Dai-ichi Life Việt Nam Bảo hiểm nhân thọ Vietnam Report Media Coding Năng lực tài chính Năm 2026 Đối tượng nghiên cứu Top 10 Top 5

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