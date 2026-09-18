Vinhomes Green Paradise: Nơi sống khỏe là chuẩn an cư, vận động là thói quen mỗi ngày

Người thành đạt có thể dễ dàng chi trả cho một chuyến du lịch, nhưng khó mua thêm thời gian để tái tạo sức khỏe và năng lượng mỗi ngày. Tại siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise, đặc quyền “Blue & Green Luxury Wellness” đang định hình lại thước đo an cư: nơi thiên nhiên rừng, biển hòa vào nếp sinh hoạt thường nhật, biến vận động trở thành thói quen và sức khỏe trở thành một tài sản vô giá của mỗi gia đình.

Rừng - biển - hồ tạo lập đặc quyền “Blue & Green Luxury Wellness”

Ở Vinhomes Green Paradise (TPHCM), lối sống được khơi nguồn từ địa thế vùng đất Cần Giờ. Siêu đô thị ESG++ hướng ra biển, tựa lưng vào không gian khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn rộng khoảng 75.000 ha. Rừng, sông và biển tạo thành bối cảnh sinh thái bao quanh đời sống siêu đô thị, mở ra những trải nghiệm gần thiên nhiên khó có thể thay thế bằng các mảng xanh đơn lẻ.

Trên nền cảnh quan độc nhất vô nhị ấy, trung tâm siêu đô thị hiện diện biển hồ Lagoon quy mô lên tới 800 ha, sử dụng nguồn nước biển tự nhiên được lọc liên tục, cộng hưởng cùng 121 km đường bờ biển ôm trọn tới từng căn biệt thự. Mặt nước hiện diện ở khắp nơi, mở ra các hoạt động chèo thuyền kayak, chèo SUP, tắm biển và dạo bộ thư thái suốt bốn mùa.

Quy mô thiên nhiên ấy được nâng đỡ bởi tư duy quy hoạch với mật độ xây dựng toàn khu chỉ khoảng 17%, dành tới hơn 930 ha cho cây xanh và mặt nước. Đồng thời, thiết kế đô thị được tính toán để đón hướng gió biển, tối ưu ánh sáng và góp phần hạ nhiệt môi trường sống so với khu vực nội đô. So với khu vực nội đô, nơi chịu tác động mạnh của hiện tượng đảo nhiệt đô thị, nền nhiệt tại Cần Giờ thường mát mẻ hơn từ 3-5 độ C, mang đến trải nghiệm sống thư thái, dễ chịu.

Đó là nền tảng cốt lõi của phong cách sống “Blue & Green Luxury Wellness”. Yếu tố “Blue” mở rộng đời sống về phía biển và mặt nước tĩnh lặng; yếu tố “Green” đưa bóng mát cây xanh và công viên về cự ly gần nhất. Trong khi đó, “Luxury Wellness” nằm ở đặc quyền của cư dân khi được tiếp xúc, hít thở không khí trong lành và tái tạo năng lượng từ thiên nhiên nguyên sơ mỗi ngày thay vì chỉ tận hưởng trong vài ngày nghỉ phép ngắn ngủi.

Biển hồ Lagoon 800 ha sử dụng nước biển tự nhiên được lọc trong xanh, bổ sung không gian sống và trải nghiệm ven mặt nước

Tiện ích bao quanh, đưa thói quen vận động vào lịch sinh hoạt mỗi ngày

Thiên nhiên nguyên bản chỉ thực sự can thiệp tích cực vào sức khỏe khi con người có thể tiếp cận thuận tiện. Một công viên tuyệt đẹp nhưng cách xa cả chục cây số vẫn đòi hỏi một hành trình di chuyển căng thẳng. Với người cao tuổi hoặc gia đình có con nhỏ, chính rào cản cự ly ấy sẽ quyết định việc bước chân ra ngoài ngay hôm nay hay lại xếp vào kế hoạch chờ đợi.

Vinhomes Green Paradise giải bài toán khoảng cách bằng quy hoạch 370 công viên tiện ích nội khu giúp cư dân có thể dễ dàng tiếp cận trong bán kính chỉ 500 m. Nhờ đó, không gian xanh và vận động ngoài trời được đưa về sát các cụm dân cư, tăng cơ hội sử dụng trong những khoảng thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi.

Tiếp nối các điểm xanh là hệ thống khoảng 900 km đường dạo bộ và gần 100 km đường đạp xe. Khi hạ tầng vận động được tích hợp trực tiếp vào không gian sống, một buổi tập luyện thể thao không còn phải cộng thêm thời gian lái xe hay tìm chỗ đỗ. Cư dân hoàn toàn chủ động chọn một vòng chạy bộ 20 phút trước giờ làm việc hay một cuốc đạp xe thư thái cùng con lúc hoàng hôn.

370 công viên cùng hệ thống đường dạo, đường xe đạp đưa không gian vận động về gần nơi ở

Riêng tại khu Vịnh Tiên, bộ năm công viên rộng tổng cộng 8 ha tạo thêm chiều sâu cho giá trị an cư. Bên cạnh đó, Trung tâm Phát triển Thế hệ trẻ Young Paradise Hub 2,8 ha mang đến không gian bồi dưỡng năng khiếu, phát triển thể chất và giải trí định hướng cho trẻ nhỏ ngay cạnh nhà.

Cấu trúc tích hợp này đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của các gia đình đa thế hệ: cha mẹ có đường chạy bộ sát nhà để bảo toàn quỹ thời gian bận rộn; ông bà có lối dạo êm thuận, an toàn để chuyện trò cùng bạn bè tuổi vàng; con trẻ có không gian khám phá tự nhiên ngay sau giờ học. Mỗi thành viên đều được tự do theo đuổi nhịp sống lành mạnh riêng mà không buộc cả nhà phải lệ thuộc vào một lịch trình chung phức tạp.

Bộ năm công viên Vịnh Tiên, tổng diện tích 8 ha, bổ sung không gian xanh cho đời sống gia đình

Với người mua để ở, sức hút của Vinhomes Green Paradise có thể được nhìn thấy qua tần suất tận hưởng tiện ích mỗi ngày. Cảnh quan rừng, biển, hồ tạo nền tảng, mạng lưới công viên và đường vận động đưa nền tảng ấy đến gần sinh hoạt. Khi các cấu phần được hiện thực hóa đồng bộ, mỗi tiện ích có thêm cơ hội trở thành một thói quen của các thành viên trong gia đình.