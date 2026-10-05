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Đàn Chapi theo chân nghệ nhân vào trường học

SGGPO

Từ năm học này, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Phước Hà được học đàn Chapi với sự hướng dẫn, đồng hành của các nghệ nhân Raglai.

TIẾN THẮNG

Từ khóa

đàn Chapi nghệ nhân trường học giáo dục học sinh nhạc cụ

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