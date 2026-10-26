Đề xuất chuyển sang hậu kiểm trong nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy

Chính phủ đề xuất bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy và thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy của chủ đầu tư

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: QUANG PHÚC

Sáng 26-10, các đại biểu Quốc hội đã nghe báo cáo trình và thẩm tra về các dự án: Luật An ninh dữ liệu; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Luật Định danh và xác thực điện tử. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trong đó, về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ, theo tờ trình của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình bày, dự thảo bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC và thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghiệm thu về PCCC của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông.

Các đại biểu dự phiên họp Quốc hội sáng 26-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Song song đó, dự thảo bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện PCCC, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy. Quản lý phương tiện PCCC, cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Báo cáo thẩm tra về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, ủy ban tán thành cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, về nghiệm thu PCCC, ủy ban đề nghị quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông. Quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ phương tiện giao thông trong việc chấp hành đúng nội dung thẩm định thiết kế ban đầu về PCCC. Duy trì các yêu cầu về PCCC đối với công trình, phương tiện đã được đưa vào sử dụng so với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã áp dụng.

Ủy ban cũng đề nghị xác định rõ chủ thể quyết định đưa phương tiện giao thông vào sử dụng, quy định rõ trách nhiệm pháp lý của chủ thể này.

Về các quy định chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, cơ quan thẩm tra đề nghị bổ sung quy định về cơ chế “hậu kiểm”, chia sẻ dữ liệu điện tử và quản lý theo mức độ rủi ro. Bổ sung quy định kiểm soát rủi ro, “hậu kiểm” và phân loại công trình theo mức độ nguy cơ cháy nổ cao. Tăng cường hoạt động kiểm tra định kỳ, đột xuất sau khi công trình, phương tiện được đưa vào sử dụng…

Các đại biểu dự phiên họp Quốc hội tại Hội trường Diên Hồng, sáng 26-10. Ảnh: QUANG PHÚC

LÂM NGUYÊN