“Bộ lọc chất lượng” cho 17 dự án luật trước khi trình Quốc hội

Sáng 28-9, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI khai mạc tại Nhà Quốc hội. Trong 2 ngày, hội nghị xem xét, cho ý kiến về 17 dự án luật dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, khai mạc ngày 17-10 tới.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh hội nghị là “bộ lọc chất lượng”, bước rà soát, kiểm định quan trọng trước khi các dự án luật khó, phức tạp được trình Quốc hội.

Về nguyên tắc xây dựng pháp luật, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu lấy chất lượng chính sách làm đầu, thay vì số lượng điều khoản. Mỗi dự án luật phải làm rõ vấn đề thực tiễn cần giải quyết, lý do sửa luật, giá trị của chính sách mới và đối tượng chịu tác động; đồng thời xác định chi phí tuân thủ, nguồn lực thực hiện.

Luật cần tập trung quy định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, có tính nguyên tắc và ổn định. Các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, điều kiện kinh doanh, phân bổ nguồn lực, tổ chức bộ máy và trách nhiệm của cơ quan nhà nước phải được quy định cụ thể ngay trong luật. Những vấn đề thường xuyên biến động cần giao đúng thẩm quyền để điều hành linh hoạt, phân định rõ giữa lập pháp và lập quy.

“Luật phải ngắn hơn nhưng không được mỏng về chính sách, quy định ít hơn nhưng trách nhiệm phải rõ, ổn định hơn nhưng vẫn đủ khả năng thích ứng với thực tiễn”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý việc xây dựng pháp luật phải đặt trong tổng thể hệ thống, nhìn từng quy định từ phía đối tượng thực thi; bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Phân cấp, phân quyền phải thực chất, chuyển đồng bộ thẩm quyền, nguồn lực, dữ liệu và trách nhiệm, gắn với chuyển đổi số.

Đại biểu Quốc hội chuyên trách dự hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị các đại biểu không dừng ở góp ý kỹ thuật, câu chữ mà cần nghiên cứu kỹ hồ sơ, đối chiếu thực tiễn, nêu rõ lập luận và phương án xử lý những vấn đề còn ý kiến khác nhau. Qua đó, xác định dự án nào đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, thông qua, dự án nào cần tiếp tục hoàn thiện.

“Hội nghị đại biểu chuyên trách đóng vai trò là "bộ lọc chất lượng", bước rà soát, kiểm định chất lượng quan trọng trước khi các dự án luật khó, phức tạp được trình ra Quốc hội”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Đối với dự án còn nhiều ý kiến khác nhau hoặc chưa đánh giá đầy đủ tác động, Chủ tịch Quốc hội quán triệt nguyên tắc “không lấy tiến độ thay cho chất lượng, không lấy số lượng được thông qua làm thước đo cho thành công của công tác lập pháp”.

Đại biểu Quốc hội chuyên trách dự hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

17 dự án luật được xem xét tại hội nghị Kinh tế, tài chính: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập; Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. An ninh: Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật An ninh dữ liệu; Luật Định danh và xác thực điện tử. Khoa học, công nghệ, môi trường: Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật Bưu chính (sửa đổi). Hành chính, tư pháp: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi). Văn hóa, xã hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí; Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

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ANH PHƯƠNG