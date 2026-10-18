Đề xuất mở rộng quyền ký kết thỏa thuận quốc tế

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trình bày Tờ trình về dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi), sáng 18-10-2026. Ảnh: Quochoi.vn

Dự thảo luật gồm 6 chương, 47 điều. Dự thảo hoàn thiện định nghĩa thỏa thuận quốc tế (TTQT), trong đó tiêu chí pháp lý cốt lõi là "không làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của nước CHXHCN Việt Nam theo pháp luật quốc tế".

Dự thảo mở rộng quyền ký kết TTQT cho Ban Quản lý thuộc UBND cấp tỉnh (như Ban Quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất); đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh; UBND xã/phường ngoài khu vực biên giới (thực hiện theo quy định của Chính phủ, do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định) và đặc khu; cùng một số cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; đồng thời, rút gọn các chủ thể không còn phù hợp, cụ thể là lược bỏ quy định đối với cấp tổng cục, UBND cấp huyện, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội... nhằm phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chương trình nghị sự kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tại hội trường Diên Hồng, sáng 18-10. Ảnh: Quochoi.vn

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, luật chỉ đóng vai trò quy định khung. Các quy trình, thủ tục chi tiết của các bộ, ngành, địa phương được giao cho Chính phủ và người đứng đầu cơ quan quy định chi tiết để bảo đảm linh hoạt, chủ động.

Tán thành sự cần thiết ban hành luật nhằm thể chế hóa kịp thời Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về đối ngoại, đáp ứng yêu cầu sắp xếp bộ máy và phân cấp, phân quyền, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới nhận định, hồ sơ dự án luật được chuẩn bị nghiêm túc, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Cơ quan thẩm tra đề nghị bổ sung tiêu chí nhận diện TTQT dựa trên bản chất, mục đích và nội dung thỏa thuận, thay vì chỉ dựa vào tên gọi hay thủ tục.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới báo cáo thẩm tra. Ảnh: Quochoi.vn

“Cần làm rõ cách xử lý đối với các văn bản hợp tác có nội dung hỗn hợp hoặc phát sinh nội dung mang tính điều ước quốc tế trong đàm phán”, Chủ nhiệm Lê Tấn Tới nhấn mạnh. Người đứng đầu cơ quan thẩm tra đề nghị giao Chính phủ quy định cụ thể tiêu chí, điều kiện (về chức năng, nhu cầu, năng lực tổ chức và nguồn lực) khi cho phép đơn vị sự nghiệp công lập, Ban Quản lý, UBND cấp xã ký kết; làm rõ nguyên tắc xác định văn bản hợp tác của các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Chủ nhiệm Lê Tấn Tới cũng đề nghị bổ sung quy định thẩm quyền giám sát của Đoàn ĐBQH, ĐBQH và HĐND cấp tỉnh; rà soát đồng bộ với Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND.

Đối với việc xử lý vi phạm, nếu áp dụng cơ chế bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo thì phải tuân thủ đúng đối tượng, điều kiện và thẩm quyền theo pháp luật.

ANH PHƯƠNG