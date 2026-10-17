Thủ tướng Lê Minh Hưng: Thay thế ngay cán bộ đùn đẩy, dồn nguồn lực bứt phá tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thay thế ngay cán bộ đùn đẩy, né tránh, không hoàn thành nhiệm vụ; phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên trong năm 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng 17-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Sáng 17-10, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Thủ tướng Lê Minh Hưng trình bày báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027.

Dự kiến đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu chủ yếu

Thủ tướng cho biết, dù tình hình quốc tế, khu vực diễn biến hết sức phức tạp, nhưng các cấp, ngành, địa phương đã quyết liệt triển khai nhiệm vụ, tạo chuyển biến rõ nét, đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện. Năm 2026, dự kiến đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu.

Nổi bật là tăng trưởng kinh tế cao gắn với ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Các động lực tăng trưởng được phát huy, tạo nền tảng đổi mới mô hình phát triển. Tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước; GDP quý 3 tăng 9,95%, 9 tháng tăng 9,01%, thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới.

Phiên họp sáng 17-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Thu ngân sách nhà nước cả năm ước đạt 3,06 triệu tỷ đồng, tăng 14%, trong khi đã miễn, giảm, gia hạn thuế, phí khoảng 360.000 tỷ đồng. Đến hết năm 2026, nợ công dự kiến khoảng 33% - 34% GDP; nợ Chính phủ khoảng 32% - 33% GDP; nợ nước ngoài quốc gia khoảng 28% -29% GDP; bội chi ngân sách khoảng 4,1% GDP, trong giới hạn an toàn. Tỷ giá ổn định, thanh khoản hệ thống tín dụng được cải thiện.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trình bày báo cáo tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: QUANG PHÚC

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng nhìn nhận vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Từ việc phân tích nguyên nhân và rút ra 5 bài học kinh nghiệm, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời; chuyển mạnh từ chủ trương sang thực thi; tăng cường kiểm tra, giám sát, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Trong những tháng cuối năm, Chính phủ phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, nhất là tăng trưởng 2 con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Năm 2027, phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên

Về nhiệm vụ năm 2027, Thủ tướng nêu mục tiêu trọng tâm là phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, tạo lập nền tảng cho mô hình phát triển mới.

Các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2027: - Tăng trưởng GDP phấn đấu từ 10% trở lên, - Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4,5%, - GDP bình quân đầu người đạt 6.100 USD, - Năng suất lao động xã hội bình quân tăng 8,6%, - Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 1%-1,5%, - Phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước khoảng 9,1%.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Ảnh QUANG PHÚC

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Chính phủ sẽ thực hiện các giải pháp quyết liệt, hiệu quả để giảm lãi suất cho vay, tập trung tín dụng vào sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, khoa học công nghệ, doanh nghiệp nhỏ và vừa; giải ngân 100% vốn đầu tư công; bảo đảm an ninh năng lượng, cung ứng đủ điện, xăng dầu trong mọi tình huống.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thay thế ngay cán bộ đùn đẩy, né tránh, không hoàn thành nhiệm vụ.

Về hạ tầng, Chính phủ tập trung phát triển đồng bộ, hiện đại các công trình chiến lược, nhất là dự án quan trọng, trọng điểm, liên vùng; hoàn thiện mạng lưới đường bộ cao tốc, đường ven biển, các tuyến vành đai kết nối liên vùng; thúc đẩy các dự án đường sắt quan trọng quốc gia.

Đồng thời, phát triển đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo thêm động lực tăng trưởng; đẩy mạnh thương mại hóa sản phẩm công nghệ, phủ sóng 5G và thí điểm 6G.

Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ tạo chuyển biến thực chất về chất lượng giáo dục, y tế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong giáo dục, cần đổi mới mạnh mẽ quản trị, nội dung, phương pháp dạy và học, thi, kiểm tra, đánh giá theo hướng thực chất, giảm áp lực thi cử. Cùng với giải quyết căn bản tình trạng thiếu trường, lớp, giáo viên, phải bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa trước năm học 2027-2028.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng 17-10-2026. Ảnh: QUANG PHÚC

Chính phủ cũng đặt nhiệm vụ đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, phấn đấu hoàn thành khoảng 176.000 căn hộ; phát triển thị trường lao động, tăng kết nối cung - cầu, tạo việc làm bền vững.

Để tổ chức thực hiện không còn là khâu yếu, Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu, đề cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp, đưa chủ trương, chính sách của Trung ương vào thực tiễn; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm; xác định rõ việc cần làm, nhiệm vụ trọng tâm và đột phá.

Thủ tướng khẳng định quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch năm 2026, tăng tốc, bứt phá trong năm 2027, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

PHAN THẢO