Ban hành nghị quyết về phối hợp giám sát việc thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 13/2026/UBTVQH16 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND về phối hợp giám sát việc thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 13/2026/UBTVQH16. Ảnh: QUANG PHÚC

Nghị quyết này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điểm h Khoản 1 Điều 20 của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND về nguyên tắc, nội dung, hình thức, trình tự, thủ tục và trách nhiệm của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội trong việc tổ chức phối hợp giám sát với cơ quan liên quan của Quốc hội thuộc quốc gia cùng ký kết điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế.

Hoạt động phối hợp giám sát việc thực hiện thỏa thuận quốc tế quy định tại nghị quyết này áp dụng đối với thỏa thuận quốc tế giữa bên ký kết Việt Nam, bao gồm Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao...

Nghị quyết quy định 5 nguyên tắc phối hợp, gồm:

Thứ nhất, tuân thủ các nguyên tắc hoạt động giám sát quy định tại Điều 3 của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, quy chế hoạt động đối ngoại của Quốc hội và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Thứ hai, bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc; phù hợp với đường lối đối ngoại, bảo đảm thống nhất trong quản lý hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thứ ba, tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, cùng có lợi; không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, phù hợp với điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế giữa bên ký kết Việt Nam với bên ký kết nước ngoài và điều kiện thực tế của các bên tham gia.

Thứ tư, không làm phát sinh trách nhiệm pháp lý của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo pháp luật quốc tế, không ảnh hưởng đến quá trình giải quyết tranh chấp liên quan đến điều ước quốc tế (nếu có).

Thứ năm, các hoạt động phối hợp giám sát việc thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế được thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia cùng ký kết.

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ANH PHƯƠNG