Trong cuộc họp liên ngành về công tác rà soát, đôn đốc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế do Bộ Ngoại giao tổ chức tại Hà Nội ngày 9-7, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh yêu cầu phải chuyển hóa các cam kết, thỏa thuận quốc tế thành nguồn lực phục vụ phát triển đất nước.

Cuộc họp liên ngành về công tác rà soát, đôn đốc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế do Bộ Ngoại giao tổ chức tại Hà Nội, ngày 9-7. Ảnh: QUANG HÒA

Đây là cuộc họp liên ngành đầu tiên được tổ chức theo cơ chế mới nhằm triển khai chỉ đạo của lãnh đạo chủ chốt và Chính phủ về tăng cường rà soát, đôn đốc việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, khối lượng các cam kết, thỏa thuận quốc tế ngày càng lớn, trải rộng trên nhiều bộ, ngành và địa phương, đòi hỏi việc tổ chức thực hiện phải khoa học, bảo đảm mỗi nhiệm vụ có một đầu mối chủ trì rõ ràng, tránh chồng chéo. Các bộ, ngành và địa phương cần chủ động cập nhật, báo cáo thường xuyên để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Việc thực hiện các cam kết phải đạt kết quả cụ thể, có thể đánh giá và lượng hóa được.

Theo báo cáo sơ bộ của Bộ Ngoại giao, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến nay, Việt Nam đã ký hơn 1.400 cam kết, thỏa thuận quốc tế. Riêng từ đầu năm 2026 đã có hơn 350 cam kết, thỏa thuận mới được ký kết trong khuôn khổ các hoạt động đối ngoại cấp cao. Hiện hơn 1.000 cam kết, thỏa thuận không thuộc danh mục bí mật nhà nước đã được cập nhật lên hệ thống theo dõi thực hiện cam kết, thỏa thuận trên nền tảng số.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao đánh giá tỷ lệ cập nhật dữ liệu của một số cơ quan còn thấp; chất lượng một số báo cáo vẫn thiên về liệt kê, chưa phản ánh đầy đủ tiến độ thực hiện, kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị xử lý.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành đề nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan; nâng cao chất lượng báo cáo theo hướng đánh giá thực chất kết quả và tác động của các cam kết, thỏa thuận đối với phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường cập nhật dữ liệu trên hệ thống theo dõi; rà soát đầy đủ các cam kết, thỏa thuận và dự án trọng điểm. Các bộ, ngành cần chủ động chuẩn bị nội dung hợp tác, các văn kiện dự kiến ký kết và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phục vụ hiệu quả các hoạt động đối ngoại cấp cao trong thời gian tới.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định, Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương trong công tác tổng hợp, tham mưu, điều phối liên ngành. Đồng thời, phát huy hiệu quả mạng lưới các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để thúc đẩy triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận quốc tế, góp phần huy động nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển nhanh, bền vững đất nước và nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam.

MINH ANH