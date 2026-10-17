Điện ảnh thúc đẩy phát triển du lịch, đưa ẩm thực, nông sản Việt vươn xa

Điện ảnh, truyền hình và video ngắn có vai trò quan trọng quảng bá ẩm thực, nông sản Việt Nam và thúc đẩy du lịch. Nội dung này được thảo luận tại hội thảo do UBND tỉnh Gia Lai và Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam tổ chức ngày 17-10.

Hội thảo có chủ đề “Điện ảnh - Truyền hình - Short video với văn hóa ẩm thực trong việc thúc đẩy du lịch”, thu hút đông đảo diễn giả, chuyên gia tham dự.

Phát biểu tại hội thảo, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai cho biết, sự kiện nhằm khai thác giá trị văn hóa, ẩm thực, quảng bá điểm đến trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Với lợi thế giao thoa giữa đại ngàn Tây Nguyên và duyên hải miền Trung, Gia Lai có kho tàng văn hóa phong phú, ẩm thực đặc sắc gắn với tri thức dân gian và câu chuyện nguồn cội.

Các diễn giả, chuyên gia trong nước và quốc tế trình bày tham luận tại sự kiện

Theo bà Hạnh, điện ảnh, truyền hình và video ngắn có thể lan tỏa câu chuyện “đại ngàn chạm biển xanh”, thu hút du khách, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản và nâng cao thu nhập người dân. Hội thảo cũng hướng đến kết nối cơ quan quản lý, nhà sáng tạo nội dung, nghệ nhân và doanh nghiệp, thúc đẩy quảng bá ẩm thực, du lịch Gia Lai trong nước và quốc tế...

Diễn giả quốc tế tham dự sự kiện

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc Kênh VTV8 chia sẻ, video ngắn giúp ẩm thực, nông sản Việt Nam lan tỏa nhanh trên mạng xã hội, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ thông tin sai lệch, thiếu chuẩn mực văn hóa. Vì vậy, truyền hình chính thống cần phát huy vai trò bảo chứng chất lượng, kết hợp phát triển nội dung đa nền tảng để quảng bá giá trị ẩm thực...

Tại hội thảo, ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ VH-TT-DL) dẫn chứng sức hút của điện ảnh trong thúc đẩy du lịch quốc tế. Tại Vương quốc Anh, 70% du khách từng đi nghỉ tại nước này (trong 10 năm tính đến năm 2024) đã ghé thăm địa điểm xuất hiện trong phim truyền hình. Ở Thái Lan, sau khi mùa 3 bộ phim The White Lotus lên sóng năm 2025 với bối cảnh Koh Samui, lượng đặt phòng quốc tế trên đảo dịp Songkran tăng 65% so với cùng kỳ…

Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam Đặng Trần Cường trao đổi tại sự kiện

Theo ông Cường, Việt Nam có lợi thế lớn với cảnh quan, lịch sử, phong tục, bản sắc văn hóa và ẩm thực phong phú ở mỗi vùng miền. Đây không chỉ là tài nguyên du lịch mà còn là chất liệu quý giá cho điện ảnh. Điển hình, phim "A Tourist’s Guide to Love" (2023) đưa hình ảnh Hà Nội, TPHCM, TP Đà Nẵng, Hội An, Mỹ Sơn và Hà Giang lên Netflix. Trong 2 tuần trình chiếu, phim đạt 20,92 triệu giờ xem, đứng đầu bảng xếp hạng phim tiếng Anh và lọt Top 10 tại 89 quốc gia.

Gần đây nhiều bộ phim còn tạo sức hút du lịch ngay sau khi công chiếu, như Mưa đỏ (2025), Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối (2025), Hai Muối (2024), Kong: Skull Island...

NGỌC OAI