Doanh thu 9 tháng của VRG đạt hơn 29.400 tỷ đồng

Ngày 20-10, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) cho biết, doanh thu hợp nhất 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 29.428 tỷ đồng, tăng 28,9% so với cùng kỳ năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt 5.311 tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 3.250 tỷ đồng.

Công nhân đóng gói mủ cao su thiên nhiên xuất khẩu

Bên cạnh khai thác, chế biến mủ cao su, VRG phát triển các lĩnh vực chế biến gỗ, sản phẩm công nghiệp và hạ tầng khu công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Tập đoàn hiện có 16 nhà máy gỗ, 5 công ty sản phẩm công nghiệp và quản lý 14 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 4.200ha. Các khu công nghiệp đã thu hút hơn 820 nhà đầu tư, tạo việc làm cho khoảng 260.000 lao động.

Công nhân khai thác mủ tại vườn cây. Ảnh: DUY TRẦN

Theo VRG, từ năm 2025 đến hết tháng 9-2026, tập đoàn đã tiêu thụ khoảng 16.000 tấn cao su đáp ứng yêu cầu của Quy định về Chuỗi cung ứng không gây mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR), gắn với định hướng phát triển xanh, bền vững.

DUY TRẦN