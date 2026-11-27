Người tiêu dùng chọn mua sản phẩm khuyến mãi thuộc Tập đoàn IPPG trên địa bàn TPHCM. Ảnh: HÂN GIA

Tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM Nguyễn Nguyên Phương thông tin, thành phố đang tập trung cho đợt cao điểm đầu tháng 12, với trọng tâm là Lễ kích hoạt “Quét QR - Mở mùa mua sắm” tại Công viên Lam Sơn (phường Sài Gòn), từ ngày 4 đến 6-12.

Chương trình đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới tối thiểu 10.000 điểm chạm quảng bá và 5.000 điểm chạm ưu đãi thông qua mã QR tại trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng, tòa nhà và các sự kiện trọng điểm.

Người tiêu dùng chọn mua sản phẩm khuyến mãi tại Vincom Center Đồng Khởi, TPHCM, ngày 27-11. Ảnh: HÂN GIA

Cùng với đó, 5 cụm không gian trải nghiệm mua sắm sẽ được tổ chức, gồm 3 cụm tại khu vực thu hút khách du lịch, người có mức chi tiêu cao và 2 cụm phục vụ công nhân, người lao động. Truyền thông được triển khai trên nhiều nền tảng, từ màn hình LED, báo chí, mạng xã hội đến livestream, tin nhắn SMS và hệ thống của doanh nghiệp.

Khách xếp hàng chờ thanh toán tiền tại một cửa hàng trực thuộc Tập đoàn IPPG

Để bảo đảm tiến độ, Sở Công thương đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp triển khai đồng bộ. Trong đó, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM phối hợp sở thống nhất phương án tổ chức lồng ghép lễ kích hoạt với công bố cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) và các gói tín dụng kích cầu. Ngành ngân hàng vận động tổ chức tín dụng phát triển các gói vay tiêu dùng, ưu tiên công nhân, người lao động. Đơn vị vận hành metro số 1 hỗ trợ mặt bằng tại các nhà ga để tổ chức hoạt động kích cầu. Các địa phương chủ động rà soát sự kiện, kết nối doanh nghiệp và triển khai mô hình phù hợp.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ chỉ đạo tại cuộc họp chiều tối 27-11. Ảnh: THI HỒNG

Ghi nhận thông tin từ một số sở ngành, doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ yêu cầu các đơn vị đôn đốc tiến độ, chuẩn hóa quy trình đối với những nhiệm vụ chậm triển khai. Tập trung nguồn lực cho tuần cao điểm đầu tháng 12, nhất là các hoạt động chuyển đổi số, kích cầu bán lẻ và tích hợp giải pháp tài chính.

"Các sự kiện cần được kết nối thành chuỗi, phối hợp chặt chẽ, tránh triển khai rời rạc. Thành phố cũng chú trọng truyền thông chuyên sâu, đánh giá hiệu quả kinh tế của từng hoạt động để có cơ sở điều chỉnh, nhân rộng", Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh.

THI HỒNG