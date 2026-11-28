Các hoạt động diễn ra từ nay đến ngày 9-12 tại 11 trung tâm MM Mega Market trên toàn quốc, bao gồm giới thiệu, bày bán những sản phẩm thế mạnh như: thịt bò, thịt cừu, thủy hải sản, sữa, trái cây tươi, rượu vang (Australia’s Own, Chobani, Farmer’s Union, cherry Koala…).
Nhằm kích cầu tiêu dùng, MM Mega Market áp dụng ưu đãi giảm giá 30% cho 50 sản phẩm trọng tâm, cùng chính sách giá tốt cho khách hàng mua số lượng lớn và thành viên MCard. Trong đó, việt quất Mountain Blue được giảm giá 15%, sữa tươi Australia’s Own giảm khoảng 24%.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Don Farrell, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Du lịch Australia đánh giá cao sự phối hợp giữa Austrade và MM Mega Market trong kết nối nhà cung cấp với thị trường Việt Nam.
Ông Don Farrellba nhấn mạnh, hiệp định thương mại tự do mà hai nước cùng tham gia gồm AANZFTA, CPTPP và RCEP đang tạo thuận lợi cho giao thương, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường và hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.
Theo ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc Điều hành MM Mega Market Việt Nam, MM Mega Market hướng đến mở rộng danh mục thực phẩm nhập khẩu có nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài với các nhà cung cấp Australia.