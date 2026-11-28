Ngày 28-11, tại TPHCM, Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam phối hợp Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade) khai mạc chương trình “Taste of Australia” - hương vị Australia, giới thiệu hơn 200 sản phẩm thực phẩm chất lượng cao đến người tiêu dùng Việt.

Người dân mua sắm hàng hóa cuối năm tại MM Mega Market trưa 28-11. Ảnh: THI HỒNG

Các hoạt động diễn ra từ nay đến ngày 9-12 tại 11 trung tâm MM Mega Market trên toàn quốc, bao gồm giới thiệu, bày bán những sản phẩm thế mạnh như: thịt bò, thịt cừu, thủy hải sản, sữa, trái cây tươi, rượu vang (Australia’s Own, Chobani, Farmer’s Union, cherry Koala…).

Nhằm kích cầu tiêu dùng, MM Mega Market áp dụng ưu đãi giảm giá 30% cho 50 sản phẩm trọng tâm, cùng chính sách giá tốt cho khách hàng mua số lượng lớn và thành viên MCard. Trong đó, việt quất Mountain Blue được giảm giá 15%, sữa tươi Australia’s Own giảm khoảng 24%.

Ông Don Farrell, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Du lịch Australia tham quan MM Mega Market An Phú, phường Bình Trưng trưa 28-11. Ảnh: THI HỒNG

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Don Farrell, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Du lịch Australia đánh giá cao sự phối hợp giữa Austrade và MM Mega Market trong kết nối nhà cung cấp với thị trường Việt Nam.

Ông Don Farrellba nhấn mạnh, hiệp định thương mại tự do mà hai nước cùng tham gia gồm AANZFTA, CPTPP và RCEP đang tạo thuận lợi cho giao thương, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường và hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Khách thưởng thức ẩm thực﻿tại MM Mega Market An Phú, phường Bình Trưng trưa 28-11. Ảnh: THI HỒNG

Theo ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc Điều hành MM Mega Market Việt Nam, MM Mega Market hướng đến mở rộng danh mục thực phẩm nhập khẩu có nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài với các nhà cung cấp Australia.

THI HỒNG