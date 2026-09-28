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Dự báo TPHCM có mưa vào ngày mai 29-9

SGGPO

Theo bản tin phát lúc 16 giờ ngày 28-9 của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, khu vực tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa.

NHỨT MINH - THU HƯƠNG

Từ khóa

dự báo thời tiết TPHCM mưa dông mưa to mưa

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