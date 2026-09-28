Dự báo TPHCM có mưa vào ngày mai 29-9

Theo bản tin phát lúc 16 giờ ngày 28-9 của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, khu vực tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa.