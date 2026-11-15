Gạt bỏ thất vọng ở Arsenal, Gyokeres lập kỷ lục ghi bàn quốc tế

Tiền đạo Viktor Gyokeres của Arsenal vừa thiết lập một kỷ lục tại UEFA Nations League, khi anh nối dài chuỗi phong độ ghi bàn ấn tượng trong màu áo Thụy Điển trong chiến thắng 3-2 trước Bosnia & Herzegovina.

Tiền đạo Viktor Gyokeres (phải) trong màu áo đội tuyển Thụy Điển. Ảnh: THX

Viktor Gyokeres đã lập cú đúp ngay trong hiệp một ở trận đấu tại Stockholm, góp công giúp đội tuyển của HLV Graham Potter giành chiến thắng 3-2 trước Bosnia & Herzegovina. Kết quả này không chỉ giúp tuyển Thụy Điển đứng vững trước nỗ lực phản kháng từ đối thủ tại bảng B4, mà còn chính thức giành quyền thăng hạng League A khi vẫn còn một lượt trận chưa đấu.

Cả 2 bàn thắng của Gyokeres đều đến từ chấm phạt đền. Bàn đầu tiên xuất phát từ tình huống chính anh bị Stjepan Radeljic phạm lỗi, giúp Thụy Điển vươn lên dẫn trước 2-0 chỉ sau 11 phút thi đấu - trước đó Daniel Svensson đã mở tỷ số.

Bàn thắng thứ 2 được chân sút 28 tuổi thực hiện thành công từ khoảng cách 11 mét, giúp đội tạo cách biệt 3 bàn vào thời gian bù giờ hiệp một, sau khi Svensson bị Sead Kolasinac phạm lỗi trong vòng cấm.

Với thành tích này, Gyokeres trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 8 trận liên tiếp tại UEFA Nations League. Trong chuỗi trận đó, anh đã có tổng cộng 12 pha lập công, bao gồm cả màn trình diễn chói sáng với 4 bàn thắng vào lưới Azerbaijan hồi tháng 11-2024 (thời điểm còn khoác áo Sporting Lisbon). Gyokeres cũng đã ghi bàn trong trận hòa trên sân khách trước Bosnia vào tháng trước, đồng thời lập công trong cả 2 lượt trận đi và về trước Romania và Ba Lan, cũng như trong các cuộc đối đầu với Slovakia và Estonia.

Tổng cộng, Gyokeres đã đóng góp vào 18 bàn thắng trong 11 lần ra sân gần nhất cho Thụy Điển - bao gồm 14 bàn thắng và 4 pha kiến ​​tạo. Tính đến nay, anh đã ghi 27 bàn thắng sau 42 trận khoác áo đội tuyển quốc gia, vươn lên vị trí thứ 9 trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử Thụy Điển - một danh sách vốn dẫn đầu bởi Zlatan Ibrahimovic và bao gồm cả những tên tuổi như Henrik Larsson.

Gyokeres hy vọng sẽ tiếp tục nâng cao thành tích này vào tối ngày 17-11, khi đội tuyển của HLV Potter có chuyến làm khách trước Ba Lan tại Wroclaw. Đó cũng là điều mà Arsenal mong chờ sau khi chân sút của họ đang hứng chịu không ít chỉ trích từ người hâm mộ và các chuyên gia vì màn trình diễn tại CLB ở mùa giải năm nay. Gyokeres vẫn chưa ghi được bàn thắng nào ở Premier League, và chỉ có một lần được xếp đá chính khi HLV Mikel Arteta vẫn ưu tiên sử dụng Kai Havertz cho một vị trí trên hàng công.

Trong số 8 bàn thắng mà Gyokeres ghi được từ đầu mùa đến nay, chỉ có 2 bàn là trong màu áo CLB: một bàn trong trận thua gây sốc trước Fleetwood, đội bóng đang chơi ở giải hạng 4 tại vòng 16 đội Carabao Cup hồi tháng 10, và một bàn trong chiến thắng 2-1 trước Slavia Prague tại Champions League đầu tháng này.

Arsenal đang nỗ lực duy trì hoặc nới rộng cách biệt 5 điểm trên ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League khi bước vào trận đấu trên sân của Newcastle, một đội bóng đang gặp nhiều khó khăn, khi trở lại sau kỳ nghỉ quốc tế vào cuối tuần tới.

LINH SƠN